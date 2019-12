Düsseldorf. Nach dem 0:3 gegen Leipzig hat Fortuna Düsseldorfs Vorstandschef Thomas Röttgermann Kritik an den Spielern geübt. Ein Kommentar.

Einwurf: Augsburg und Berlin – da wird’s wichtig für Fortuna

Es ist sicher auch Friedhelm Funkels üppiger Erfahrung als Trainer im deutschen Profifußball geschuldet, sich nach dem 0:3 gegen Titelkandidat RB Leipzig nicht unbedingt an einen durchaus strittigen Handelfmeter für die Gäste aufzuhängen. Mit zwei klasse Offensivspielern wie Forsberg oder Poulsen in der Hinterhand hätten die Sachsen vermutlich eben an anderer Stelle getroffen.

Funkel sah das auch so. Eine solche Ehrlichkeit in den Aussagen trifft man im Profifußball heutzutage nicht mehr oft an. Was schade ist, aber auf der immer größer werdenden Verbissenheit der Handelnden sowie auf dem latenten Druck sozialer Medien fußt. Schwäche gibt man selten gern zu. Im Profifußball schon mal gar nicht.

Ein Champions-League-Starter wie Leipzig, und da lag Funkel in seiner Spielanalyse völlig richtig, ist aber eben nicht die Kragenweite der Fortuna. Klar, die Anhängerschar hätte gegen den superreichen Emporkömmling aus den Salzburger Dosenbrausereich nur zu gern einen Sieg gefeiert.

Doch die Kräfteverhältnisse lassen einen solchen Traum derzeit offenbar nicht zu. War gegen die Bayern so, in Dortmund so und gegen Leipzig auch so. Vorstandschef Röttgermann mag die gefühlte Wirkungslosigkeit der Fortunen kritisieren. Wichtiger ist aber am Dienstagabend und Sonntagmittag, in Augsburg und gegen Union Berlin.

Beide Teams waren vor der Saison als Mitabstiegskandidaten gehandelt worden, haben aber schon satte acht Punkte mehr als Fortuna. Dass sich die Aufsteiger Köln und Paderborn am Wochenende dazu ein Stück rangerobbt haben an Funkels Elf, macht die finalen Aufgaben vor Weihnachten nicht leichter.