Düsseldorf. Max Thorwirth vom SFD 75 war der einzige Düsseldorfer, der sich im Hauptprogramm des PSD-Bank-Meetings dem heimischen Publikum präsentierte.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Düsseldorfer Maximilian Thorwirth beim Meeting in Topform

Da war es nur noch einer. Max Thorwirth, Mittel- und Langstreckenläufer vom SFD 75, war der einzige Düsseldorfer, der sich im Hauptprogramm des PSD-Bank-Meetings dem heimischen Publikum präsentierte. „Meines Wissens nach waren drei Düsseldorfer angedacht. Djamilla Böhm über 400 Meter, Jessie Maduka im Dreisprung und ich über die 3000“, meinte Thorwirth. Böhm und Maduka waren aber nicht in der aktuellsten Starterliste aufzufinden.

Er hatte Großes vor. „Mein Ziel ist es, direkt am Anfang des Olympiajahres ein Ausrufezeichen zu setzen. Vor einer Woche bin ich über 1500 Meter in die Hallensaison eingestiegen und mit 3:40,09 Minuten nur um neun Hundertstel an der Norm für die Hallen Weltmeisterschaft vorbeigeschrammt“, so der Leichtathlet. „Über die 3000 möchte ich hier unter die Top7 laufen. Ich visiere 7:50 Minuten an. Das ist die Hallen-WM-Norm.“

Mischung aus Respekt und Freude

Zwar ist die Hallen-WM, die im chinesischen Nanjing ausgetragen werden sollte wegen des Corona-Virus abgesagt worden, aber die Normzeiten sind immer noch eine gute Orientierung. „Ich muss abwarten, wie sich das Rennen entwickelt. Am liebsten ist mir, wenn ich gleichmäßige Rundenzeiten laufen kann und dann am Ende noch genug Körner habe, um schneller zu werden. Wenn man gute Beine hat, kann man hinten raus noch was rauslaufen“, so Thorwirth. „Ich bin guter Dinge, dass sich bei den insgesamt zwölf Startern eine Gruppe finde, bei der ich mitlaufen kann.“

Für Thorwirth ist das Weltklasse-Leichtathletikfest vor der eigenen Haustüre ein Saisonhöhepunkt. „Es ist eine Mischung aus Respekt und Freude, aus Druck und Motivation“, verrät Thorwirth. „Vor Familie, Freunden, Sportkameraden möchte man natürlich eine richtig gute Leistung bringen. Den Druck mache ich mir selber und bin gleichzeitig extrem motiviert. Da muss man mit Verstand und kaltem Herz laufen, sonst überzieht man schnell.“

Als es dann ernst wurde, versteckte sich der Düsseldorfer nicht. Zur Hälfte lag er auf 7:50er-Kurs. Nach der zweiten Hälfte standen 7:50,61 Minuten und eine neu persönliche Bestleistung. „Ich bin voll zufrieden mit der Zeit und Platz acht.“ So wie sein Fanclub, der ihn in der letzten Runde nochmal richtig gepusht hat.