Düsseldorfer EG wacht zu spät auf – nur ein Punkt

In der vergangenen Saison nur 25 Spiele für Servette Genf. In der laufenden Spielzeit noch gar keine Partie. Es scheint, als hätte Jack Skille Nachholbedarf. Zum Leidwesen der Düsseldorfer EG. Denn der Neuzugang der Thomas Sabo Ice Tigers schien es kaum abwarten zu können, sich in der Deutschen Eishockey-Liga vorstellen zu können. Im Rather ISS Dome kannten ihn die 11.985 Zuschauer nach sechs Minuten ziemlich genau – denn bis dahin hatte er die Nürnberger 2:0-Führung herausgeschossen. Letztlich punktete die DEG zwar, verlor aber mit 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) nach Penaltys.

Olimb fiel krank aus

Das Stadion der DEG, bei der Ken-Andre Olimb krankheitsbedingt ausfiel, war gut gefüllt – dank des Schools Days kamen rund 5000 Schüler nach Rath. Sie wie die übrigen Zuschauer mussten aber mit ansehen, wie den Rot-Gelben in den ersten 20 Minuten herzlich wenig gelang. So reichte den Franken ein Doppelpass von Jack Skille und Ex-DEG-Spieler Daniel Fischbuch, um die Abwehr der Hausherren so weit auseinander zu ziehen, dass der US-Amerikaner ausreichend Platz hatte, um die Nürnberger in Führung zu bringen – nach nicht einmal drei Minuten. In der sechsten Minute war der 374-fache NHL-Spieler erneut zur Stelle. Tim Bender hatte für ihn abgelegt und locker aus dem Handgelenk schoss Skille den Puck am kurzen Pfosten vorbei ins Düsseldorfer Tor. Stille durch Skille im ISS Dome.

Auch danach blieben die Düsseldorfer vieles schuldig. Kein Aufbäumen, keine strukturieren Angriffe. So war ein Schuss von Johannes Huß das erste Nennenswerte, was in Richtung Nürnberger Tor abgefeuert wurde. „Wir haben uns in den ersten zehn Minuten ganz schön von Nürnberg einschnüren lassen. Wir müssen besser hinten heraus kommen“, sagte der jungen Verteidiger. Davon war bis zur ersten Pause aber so gar nichts zu sehen. Victor Svensson hatte noch eine Gelegenheit in der 13. Minute – das war’s. Der Tabellenelfte ging mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabine.

Barta erzielt 200. DEL-Treffer

Es dauerte weitere knapp zehn Minuten, ehe die DEG im Spiel ankam. Das erste Powerplay des Spiels ließen die Gastgeber zwar ungenutzt, doch nur Sekunden später nagelte Alex Barta den Puck zum 1:2-Anschluss in den kurzen Winkel (30.) und erzielte damit seinen 200. DEL-Treffer. Die Düsseldorfer gaben nun mehr Gas – und die Unparteiischen ließen in der Folge viel zu viel auf beiden Seiten laufen. Negativer Höhepunkt war ein Bandencheck von Victor Svensson gegen Nürnbergs Philippe Dupuis, der dem Düsseldorfer auch eine große Strafe hätte einbringen können. Die Schiedsrichter ließen die Szene laufen und schickten nur den Nürnberger Chris Brown nach der anschließenden Auseinandersetzung vom Eis. Schon einige Minuten zuvor hatte sich auf der anderen Seite Leon Niederberger vehement aufgeregt, als er einen Schläger zwischen den Beinen hatte und stürzte. Eine Strafe gab es auch in dieser Szene nicht.

Im Schlussdrittel rannte die DEG an – und hatte zunächst Pech. Denn Rihards Bukarts zog in der 46. Minute in Überzahl ab, traf aber nur das Nürnberger Torgestänge. Kurz darauf schienen den Ice Tigers immer mehr die Kräfte auszugehen. Als die DEG dazu ansetzte, ein Preisschießen zu veranstalten, nutzte Svensson einen Rebound zum 2:2-Ausgleich (49.). Danach jedoch ging den Hausherren der Schwung abhanden; es ging in die – letztlich torlose – Overtime. Im Penaltyschießen verwandelte Brandon Buck für Nürnberg den entscheidenden Versuch.