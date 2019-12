Düsseldorfer EG bringt Sieg gegen Augsburg über die Zeit

Das Spiel begann denkbar schlecht für die Düsseldorfer EG. Und das schon vor dem Spiel. Sogar noch vor dem Betreten des Eises. Tobias Eder verletzte sich beim „Trockenaufwärmen“ und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Und da auch Maximilian Kammerer ausfiel, wurde der Kader der Gastgeber vor dem Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga gegen die Augsburger Panther immer kleiner. So stand schließlich auch Nicolas Geitner in der Aufstellung. Der 20-Jährige, der aus dem Nachwuchs der DEG stammt, spielt ansonsten zumeist per Förderlizenz für den EV Landshut in der DEL2. Das – zusammen mit einer nach der Deutschland-Cup-Pause schlechten Powerplay- und Punktausbeute – ließ die Stimmung sinken. Nach knapp 14 Minuten war alles wieder im Lot. Die DEG führte mit 2:0 und gewann letztlich mit 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).

Es hätte aber auch schlechter laufen können. Denn in der achten Minute stürmte Augsburgs Jaroslav Hafenrichter alleine aufs DEG-Tor zu, wurde noch von Verteidiger Johannes Huß gestört, ehe Torhüter Mathias Niederberger den Versuch stoppte. In Überzahl traf schließlich Jerome Flaake zur Düsseldorfer Führung. Dabei beschwerte sich AEV-Goalie Markus Keller, behindert worden zu sein, doch sein Mitspieler Scott Valentine hatte Flaake auf den Keeper gestoßen. Also stand auch nach Videobeweis fest: Die DEG lag mit 1:0 vorne (11.). Rihards Bukarts erhöhte in der 14. Minute auf 2:0. Aus der eigenen Zone heraus durchkurvte er das Augsburger Team und ließ auch Keller keine Chance. Doch in Überzahl brachte David Stieler die Gäste wieder heran; er stand am langen Pfosten und traf trotz Bedrängnis zum Anschluss. „Wir machen das richtig gut, die Kleinigkeiten funktionieren diesmal“, sagte Flaake zum ersten Drittel.

Bukarts trifft die Latte

Und nach Wiederbeginn ging es gleich gut weiter. Die DEG nahm ein Powerplay mit ins zweite Drittel. Das nutzte Reid Gardiner per Schlagschuss von der blauen Linie zum 3:1 (21.). Die Hausherren waren fortan die bessere Mannschaft, verpassten es aber, die Führung weiter auszubauen und so den Sack vorzeitig zuzumachen. Die Chancen waren da – die beste davon hatte Bukarts, als er in der 28. Minute abzog, aber nur die Augsburger Latte traf. Das rächte sich in der 31. Minute. Nach einem Bullygewinn von Adam Payerl zog Braden Lamb ebenfalls von hinten einfach mal ab, traf Gardiner, der zentral im Slot stand und so den Puck unhaltbar für DEG-Goalie Mathias Niederberger abfälschte.

Danach war im letzten Drittel viel Arbeit nötig. Denn Augsburg machte Druck, erspielte sich einige gute Chancen, während die DEG in der Defensive viel Laufarbeit verrichten und Schüsse blocken musste. 70 Sekunden vor Ende nahmen die Panther ihren Torhüter für einen sechsten Feldspieler vom Eis – und hätten fast noch Erfolg gehabt. Denn zwei Sekunden vor Ultimo knallte die Scheibe an den Düsseldorfer Pfosten – so blieb es beim Heimsieg für die DEG.