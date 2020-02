Die Düsseldorfer EG startet in den Saison-Endspurt

Düsseldorf. Vier Spiele in sieben Tagen für die Rot-Gelben, das erste am Mittwoch um 19.30 Uhr gegen Augsburg. Zukunft von Torwart Niederberger ist offen.

Die Erholung, sagt Trainer Harold Kreis, habe seinem Team definitiv gut getan. Doch nach der kleine Ruhepause in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) folgt nun der Sturm. Zehn Hauptrundenspiele stehen für die Düsseldorfer EG noch an, vier davon absolvieren die Rot-Gelben in den kommenden sieben Tagen. „Für alle Gegner in der nächsten Woche geht es auch um Big Points“, sagt Kreis. „Wir müssen uns auf einen harten Kampf in der Liga einstellen.“ Los geht es für die DEG mit einem Heimspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen die Augsburger Panther.

Aktuell auf Rang sechs

Die aktuelle sportliche Lage, in der die DEG ihren sechsten Tabellenplatz, der zur direkten Teilnahme an den Play-offs berechtigt, mindestens halten möchte, wird aber von einer Personalie überlagert: Wechselt Mathias Niederberger nach der Saison zu einem anderen Klub oder bleibt er? Der Vertrag des Goalies läuft aus. Dem Vernehmen nach liebäugelt der 27 Jahre alte gebürtige Düsseldorfer mit einem Wechsel. Die Eisbären Berlin gelten nach Medienberichten als ein heißer Kandidat.

Die Diskussionen im Umfeld belasten das Team nach Angaben des Trainers aber nicht. „Die Mannschaft lässt das kalt“, sagt Kreis, der zuletzt selbst das Gespräch mit Niederberger suchte. „Ich wollte ihm den Druck etwas nehmen und ihn proaktiv darauf ansprechen. Ich habe in der Vergangenheit erlebt, dass Gedanken über eine Zukunftsentscheidung Einfluss auf die Leistungen eines Spielers haben können. Dem wollte ich entgegenwirken“, erklärt Kreis, der Niederberger auch nicht zum Verbleib drängen möchte, wenn er denn nicht will.

Unabhängig von der Entscheidung wird Niederberger natürlich weiter die unangefochtene Nummer eins im Tor der Düsseldorfer für den Rest der Saison sein. Ersatzgoalie Hendrik Hane spielte am Dienstagabend noch für Partnerverein Moskitos Essen. „Wir haben Hane weiter auf dem Schirm. Er wird vielleicht eines der vier Spiele jetzt machen. Ich weiß es noch nicht“, sagt Kreis.

Nach dem Start des Viererpacks gegen Augsburg geht es am Freitag mit der Partie in Ingolstadt weiter. Der ERC liegt zwei Punkte hinter der DEG auf Platz sieben. „Wir spüren ihren Atem in unserem Nacken“, sagt Kreis.

Restkarten für das Derby

Bevor dann am kommenden Dienstag Straubing wartet, steht am Sonntag das Derby gegen die heftig kriselnden Kölner Haie im ISS Dome an. Mehr als 13.000 Karten wurden dafür bisher verkauft, es gibt nur noch Restkarten für die Hospitality-Sitze.

Für das Spiel gegen Köln hat sich die DEG mit ihrem Rivalen zusammengeschlossen, um unter dem Dach der DEL und der Umweltschutzorganisation WWF auf die Artenvielfalt sowie bedrohte Tierarten aufmerksam zu machen. Dazu werden die DEG auf den Löwen und die Kölner auf den Hai in ihrem Logo für diesen Spieltag verzichten. Zudem wird die DEG in einem roten Sondertrikot auflaufen.