DEG-Stürmer Daniel Fischbuch: Glücklich in zweiter Heimat

Düsseldorf Einst verließ Daniel Fischbuch die Düsseldorfer EG frustriert. Nach Stationen in Berlin und Nürnberg ist er zurück und besser denn je.

Es ist in den ersten Saisonwochen der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) viel über Emotionen geredet worden. Wie das für die Aktiven so ist, wenn keine Fans in den sonst so stimmungsvollen Hallen sind. Und man sah dann wirklich Unterschiede. Handgemenge oder Wortgefechte unter den Spielern gab es kaum, anfangs wurden selbst Tore recht leidenschaftslos quittiert. Auch bei der Düsseldorfer EG. Bis zum Donnerstag in Iserlohn. Als Daniel Fischbuch in der 63. Minute den Siegtreffer erzielte, da sprang er erst in die Luft, ging dann runter in die Knie und schrie seine Freude heraus.

6:5 siegte die DEG nach Verlängerung. Nach einem wilden Spiel, das sie eigentlich schon nach 20 Minuten gewonnen zu haben schien. Da zeigte sie ihr bestes Drittel der Saison, dominierte nach Belieben, gewann Laufduelle und Zweikämpfe, spielte scharfe Pässe und schoss schöne Tore. 4:1 führten die Düsseldorfer, denen dann aber nichts mehr zu gelingen schien. Haarsträubende Fehlpässe, falsche Entscheidungen, schlechtes Stellungsspiel – plötzlich lagen sie 4:5 zurück. Erst im letzten Drittel fingen sie sich, glichen aus und siegten in der Verlängerung. Der dritte Auswärtssieg der Saison. Und der dritte Derbyerfolg. Nach Köln und Krefeld nun auch Iserlohn.

DEG-Trainer Kreis ist begeistert

Das lag vor allem an dem Mann, der so emotional jubelte: Daniel Fischbuch. Drei Treffer hatte der 27-Jährige erzielt. Und das war längst nicht alles. Insgesamt schoss er sechs Mal aufs Tor, bereitete mehrere Chancen und ein Tor der Kollegen vor. Und die wohl beeindruckendste Zahl: Stand Fischbuch auf dem Eis, gab die DEG 28 Schüsse ab, die Iserlohner nur acht. Wenn Trainer Harold Kreis Fischbuch über die Bande beorderte, spielt sich das Geschehen also zu rund 80 Prozent im gegnerischen Drittel ab.

Kreis ist entsprechend begeistert von seinem neuen Mann, der bringe in die Reihe mit den hart arbeitenden Ken-André Olimb und Eugen Alanov „ein exzellentes technisches Element und Spielübersicht rein“. Und das nicht zum ersten Mal: Bislang ist Fischbuch Düsseldorfs entscheidender Mann, mit elf Scorerpunkten ist er aktuell gar der erfolgreichste Stürmer der ganzen Liga.

Mondt: „Das überrascht mich nicht“

Das war genau das, was sich Niki Mondt versprochen hatte, als er Fischbuch im Sommer aus Nürnberg verpflichtete. Selbst, dass der nun so aufdreht, „überrascht mich nicht“, sagt der Manager. „Er besitzt eine besondere Spielintelligenz sowie exzellente läuferische und technische Fähigkeiten.“

Von denen konnten sich die DEG-Fans schon von 2009 bis 2016 überzeugen. Zunächst in der Jugend an der Brehmstraße. Da war es keine Seltenheit, dass sich der Stürmer aus Bad Friedrichshall (Landkreis Heilbronn), der mit 16 Jahren nach Düsseldorf gekommen war, hinten die Scheibe schnappte und einfach alle Gegner ausspielte. 2010/2011 erzielte er 31 Tore in 41 Spielen. 2012, die DEG-Kasse war nach dem Metro-Ausstieg so gut wie leer, wurde er mit 19 Jahren zu den Profis hochgezogen – als Teil der „jungen Wilden“ neben Manuel Strodel und Alexander Prebisch, die den Fans so manche dunkle Stunde am Tabellenende versüßten. Doch an seine Klasse aus dem Jugendbereich kam Fischbuch nicht heran. Irgendwann hieß es gar, er hole nicht alles aus sich heraus, seine Eiszeit wurde weniger. 2016 wechselte er frustriert nach Berlin.

Viel Verantwortung in Nürnberg

Auch dort lief nicht nach einem ordentlichen ersten Jahr nicht alles rund. In seiner dritten Saison bei den Eisbären wurde er nur noch in den hinteren Reihen eingesetzt, erzielte in 56 Spielen lediglich zwei Tore. Da drohte aus dem ehemaligen Toptalent ein Mitläufer zu werden. Fischbuch zog weiter nach Nürnberg – und dort glückte der Neuanfang. Bei den Ice Tigers erkannten sie sein Potenzial, er bekam viel Verantwortung, auch in Überzahl. Die zahlte er zurück, sammelte 48 Scorerpunkte in 52 Spielen und wurde Nationalspieler. Wäre die WM in der Schweiz nicht dem Coronavirus zu Opfer gefallen, er wäre ein Kandidat gewesen.

Trotzdem wollte er nach einem Jahr in Franken wieder weg, zurück nach Düsseldorf, seine „zweite Heimat“, wie er sagt. Sein Bruder wohnt hier, seine Frau stammt von hier. „Klub, Umfeld und Fans sind für mich eine absolute Herzensangelegenheit“, sagte er bei seiner Rückkehr. Das sagen ja viele, aber bei Daniel Fischbuch scheint das zu stimmen. Der beste Beweis war sein Torjubel in Iserlohn. (bs)