DEG beendet das Eishockey-Jahr mit Sieg in Krefeld

Nach dem Derbysieg in Köln durfte die DEG auch in Krefeld jubeln.

Düsseldorf Mit zwei Powerplay-Toren im ersten Drittel legten die Düsseldorfer den Grundstein für den verdienten 6:3-Erfolg bei den Pinguinen.

Zweiter Erfolg in der noch jungen Saison in der Deutschen Eishockey-Liga für die Düsseldorfer EG. Die Mannschaft von Trainer Harold Kreis gewann ihren letzten Auftritt in diesem Jahr als Gast der Krefeld Pinguine mit 6:3 (3:0, 0:1, 3:2). Die Hausherren dagegen blieben auch im vierten Anlauf ohne Zähler und zieren das Tabellenende der Nord-Gruppe in der DEL.

Die DEG musste erneut ohne Stürmer Victor Svensson sowie Verteidiger Nicolas Geitner (Gehirnerschütterung) antreten. Dafür stand Tobi Eder wieder im Kader. Das Tor hütete Mirko Pantkowski.

Nach erster überstandener Unterzahl (Strafe gegen Marco Nowak) zeigte die DEG, wie man ein Powerplay spielt. Kenny Olimb traf im Nachschuss zum 1:0 für die Düsseldorfer (7:44). Die Zuspiele kamen von Daniel Fischbuch und Nicolas Jensen. Die Schiedsrichter ahnten zunächst ein Schlittschuhtor, gaben den Treffer aber nach Videobeweis.

Und das Kreis-Team legte nach: Erneut im Überzahl-Spiel traf Jerome Flaake, ebenfalls im Nachschuss (12:44, Vorlage Nowak). Die Pinguine waren durcheinander und kassierten auch noch den dritten Gegentreffer im ersten Durchgang. Alex Karachun traf nach Vorarbeit von From und Barta trocken zum Düsseldorfer 3:0.

Zum zweiten Drittel wechselten die Pinguine den Torhüter. Für Marvin Cüpper stand nun der junge Nikita Quapp im Kasten. Der erst 17-Jährige überzeugte und das Mitteldrittel verlief ausgeglichener. Die Pinguine kamen in Überzahl zu einigen guten Chancen, fast hätte der Ex-Düsseldorfer Leon Niederberger getroffen. Im Unterzahl-Konter hätte Charlie Jahnke beinahe zum 4:0 für seine Farben erhöht.

Der Anschlusstreffer der Gastgeber kam dann dennoch überraschend: Alexander Blank, Sohn des Co-Trainers Boris, verkürzte auf 1:3 aus Sicht des KEV. Danach der Deutsche Meister von 2003 mit einigem Rückenwind, aber Pantkowski reagierte einige Male aufmerksam. In der letzten Sekunde des Drittels fast die Vorentscheidung durch Daniel Fischbuch, doch der Düsseldorfer Stürmer traf nur die Latte.

„Das sind wir selber Schuld, wir laufen viel zu wenig, investieren viel zu wenig“, schimpfte Daniel Fischbuch in der zweiten Pause am TV-Mikrofon, „wir müssen schauen, dass wir unseren Rhythmus wieder finden.“

Gesagt, getan: Der Schlussabschnitt begann mit einem Doppelschlag: Zwei DEG-Treffer entschieden das Spiel frühzeitig. Zunächst knallte Barta für seinen dritten Treffer bei einer gerade abgelaufenen Überzahl den Puck unter die Latte des Pinguine-Gehäuses (42:01). Wenig später erhöhte Alex Ehl auf 5:1 (42:39). Die Vorlagen gaben Tobi Eder und Patrick Buzas. Für Ehl war es auch schon der zweite Saisontreffer. Wenig später konnte Martins Karsums zwar im Pinguine-Powerplay auf 2:5 verkürzen, doch dann stellte Nicholas B. Jensen mit einem Schlagschuss den Vier-Tore-Vorsprung wieder her (52:04, Vorlagen Barta und Fischbuch). Dieser Treffer fiel bei 5 gegen 3. Den Schlusspunkt setzte für den KEV setzte Olsen, erneut im Powerplay.

2021 beginnt für die DEG mit einem Heimspiel: Am Sonntag, 3. Januar (17 Uhr) kommen Grizzlys Wolfsburg nach Düsseldorf.

Krefeld Pinguine - Düsseldorfer EG 3:6 (0:3, 1:0, 2:3)

Tore: 0:1 Olimb (7:44), 0:2 Flaake (12:11), 0:3 Karachun (14:47), 1:3 Blank (32:22), 1:4 Barta (42:01), 1:5 Ehl (42:39), 2:5 Karsums (45:50), 2:6 Jensen (52:04) 3:6 Olson (58:22)

Zuschauer: 0.

Strafminuten: Krefeld 30 - Düsseldorf 12.