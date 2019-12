Düsseldorf. Schweres Los für Timo Boll und die Borussia in der Champions League: Es geht gegen den dänischen Meister Roskilde Bordtennis BTK 61.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Champions League: Borussia Düsseldorf trifft auf Roskilde

Die Auslosung für das Viertelfinale der Champions League hat Borussia Düsseldorf mit dem dänischen Meister Roskilde Bordtennis BTK 61 ein hartes Los beschert. Das Hinspiel findet am 15.-17. Januar 2020 in Dänemark statt, das Rückspiel im ARAG CenterCourt am 12.-14. Februar 2020. Roskilde, an Position vier gesetzt, erreichte als Zweiter der Gruppe B hinter UMMC Jekaterinburg (RUS) das Viertelfinale, die Borussia als Sieger der Gruppe D.

Spitzenspieler der skandinavischen Mannschaft ist mit Liam Pitchford ein früherer Bundesligaspieler und die Nummer 22 der Weltrangliste. Nicht weniger gefährlich als der Engländer ist der Chinese Zhai Yujia einzustufen, der aufgrund weniger internationaler Einsätze jedoch lediglich auf Rang 178 der Welt notiert ist. Außerdem gehören mit Borussias früherem Publikumsliebling Michael Maze und Bojan Tokic, der ebenfalls viele Jahre in der Bundesliga aktiv war, zwei sehr erfahrene Spieler zum Kader Roskildes.

Preuß: „Das ist die schwerstmögliche Auslosung für uns“

„Das ist die schwerstmögliche Auslosung für uns“, so Manager Andrea Preuß. „Von den Gruppenzweiten ist Roskilde aus meiner Sicht die stärkste Mannschaft, die Auslosung für das potenzielle Halbfinale hat es ebenso in sich. Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Michael Maze.“

In einem möglichen Halbfinale träfe die Borussia auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Bogoria Grodzisk Mazowiecki (POL) und UMMC Jekaterinburg.

Tickets für das Spiel in Düsseldorf sind ab Mittwoch, den 18. Dezember online unter borussia-duesseldorf.reservix.de und in der Geschäftsstelle von Borussia Düsseldorf (Ernst-Poensgen-Allee 58, 40629 Düsseldorf, montags-freitags von 9-17 Uhr) buchbar.