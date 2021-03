So läuft die Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga

Dortmund. Der Spielplan steht seit Mittwochabend. 14 Drittliga-Mannschaften spielen um den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga. Zwei Plätze sind frei.

Der Vorstand und und das Präsidium des Deutschen Handballbundes (DHB) haben den Modus der Aufstiegsrunde für die 3. Liga der Männer beschlossen. 14 Teams spielen ab dem 10./11. April um zwei Aufstiegsplätze in die 2. Handball-Bundesliga.

In zwei Gruppen zu je sieben Mannschaften spielt in einer einfachen Runde zunächst jeder gegen jeden. Jedes Team hat jeweils drei Heim- und Auswärtsspiele auszutragen. Am Mittwochabend sind die Schlüsselzahlen ausgelost worden, so dass sich auch der Spielplan der Aufstiegsrunde konkretisiert. Die jeweils ersten vier Mannschaften jeder Gruppe werden sich für die Zwischenrunde qualifizieren.

Die vier Teilnehmer der Finalspiele werden für den DHB-Pokal gemeldet

In dieser Zwischenrunde trifft der Viertplatzierte der Gruppe A auf den Ersten der Gruppe B (Spiel 1), der Dritte der Gruppe B auf den Zweiten der Gruppe A (Spiel 2), der Vierte der Gruppe B auf den Ersten der Gruppe A (Spiel 3) und der Dritte der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B (Spiel 4).

Die Sieger der Spiele 1 und 2 und der Spiele 3 und 4 treffen in der Finalrunde aufeinander. Deren Sieger steigen in die 2. Handball-Bundesliga auf. Der DHB weist darauf hin, dass die Zwischen- und auch die Finalrunde in Hin- und Rückspielen durchgeführt und zum DHB-Pokal 2021/22 die vier Teilnehmer der Finalspiele gemeldet werden.

Gruppe A (Nord-Ost/Nord-West):

HC Empor Rostock, Eintracht Hildesheim, MTV Braunschweig, 1. VfL Potsdam, TuS Vinnhorst, TuS Spenge, VfL Eintracht Hagen.

Rahmenspielplan:

10./11. April:

VfL Eintracht Hagen - 1. VfL Potsdam

Eintracht Hildesheim - MTV Braunschweig

HC Empor Rostock - TuS Spenge

Spielfrei: TuS Vinnhorst

17./18. April:

MTV Braunschweig - HC Empor Rostock

1. VfL Potsdam - Eintracht Hildesheim

TuS Vinnhorst - VfL Eintracht Hagen

Spielfrei: TuS Spenge

24./25. April:

Eintracht Hildesheim - TuS Vinnhorst

HC Empor Rostock - 1. VfL Potsdam

TuS Spenge - MTV Braunschweig

Spielfrei: VfL Eintracht Hagen

1./2. Mai:

1. VfL Potsdam - TuS Spenge

TuS Vinnhorst - HC Empor Rostock

VfL Eintracht Hagen - Eintracht Hildesheim

Spielfrei: MTV Braunschweig

8./9. Mai:

HC Empor Rostock - VfL Eintracht Hagen

TuS Spenge - TuS Vinnhorst

MTV Braunschweig - 1. VfL Potsdam

Spielfrei: Eintracht Hildesheim

11.-13. Mai:

TuS Vinnhorst - MTV Braunschweig

VfL Eintracht Hagen - TuS Spenge

Eintracht Hildesheim - HC Empor Rostock

Spielfrei: 1. VfL Potsdam

15./16. Mai:

TuS Spenge - Eintracht Hildesheim

MTV Braunschweig - VfL Eintracht Hagen

1. VfL Potsdam - TuS Vinnhorst

Spielfrei: HC Empor Rostock

Gruppe B (Süd/Mitte):

VfL Pfullingen, TV Willstätt, HC Oppenweiler/Backnang, TSB Heilbronn-Horkheim, HSG Hanau, TuS 04 KL-Dansenberg, HSG Krefeld Niederrhein.

Rahmenspielplan:

10./11. April:

TuS 04 KL-Dansenberg - TV Willstätt

HSG Krefeld Niederrhein - HSG Hanau

HC Oppenweiler/Backnang - TSB Heilbronn-Horkheim

Spielfrei: VfL Pfullingen

17./18. April:

HSG Hanau - HC Oppenweiler/Backnang

TV Willstätt - HSG Krefeld Niederrhein

VfL Pfullingen - TuS 04 KL-Dansenberg

Spielfrei: TSB Heilbronn-Horkheim

24./25. April:

HSG Krefeld Niederrhein - VfL Pfullingen

HC Oppenweiler/Backnang - TV Willstätt

TSB Heilbronn-Horkheim - HSG Hanau

Spielfrei: TuS 04 KL-Dansenberg

1./2. Mai:

TV Willstätt - TSB Heilbronn-Horkheim

VfL Pfullingen - HC Oppenweiler/Backnang

TuS 04 KL-Dansenberg - HSG Krefeld Niederrhein

Spielfrei: HSG Hanau

8./9. Mai:

HC Oppenweiler/Backnang - TuS 04 KL-Dansenberg

TSB Heilbronn-Horkheim - VfL Pfullingen

HSG Hanau - TV Willstätt

Spielfrei: HSG Krefeld Niederrhein

11.-13. Mai:

VfL Pfullingen - HSG Hanau

TuS 04 KL-Dansenberg - TSB Heilbronn-Horkheim

HSG Krefeld Niederrhein - HC Oppenweiler/Backnang

Spielfrei: TV Willstätt

15./16. Mai:

TSB Heilbronn-Horkheim - HSG Krefeld Niederrhein

HSG Hanau - TuS 04 KL-Dansenberg

TV Willstätt - VfL Pfullingen

Spielfrei: HC Oppenweiler/Backnang

Weitere Termine:

22. bis 24. Mai und 29./30. Mai: Zwischenrunde; 5./6. und 12./13. Juni: Finalspiele.