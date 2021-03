Aufstiegsrunde Handball: Diese 14 Mannschaften wollen in die 2. Bundesliga

Dortmund. Für die Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga haben drei NRW-Teams gemeldet: VfL Eintracht Hagen, TuS Spenge und HSG Krefeld Niederrhein.

Nachdem der Deutsche Handballbund (DHB) in der vergangenen Woche ankündigte, die 3. Liga wegen der Corona-Pandemie nicht in der geplanten Form mit den vier 18er-Staffeln zu Ende zu führen, haben nun 14 der insgesamt 72 Vereine bis zum Ablauf der Meldefrist am Montag signalisiert, um zwei Aufstiegsplatze für die 2. Bundesliga spielen zu wollen.

„Erforderlich dazu waren formale Meldungen bei der Spielleitenden Stelle 3. Liga des Deutschen Handballbundes sowie das Einreichen eines Lizenzantrages für die 2. Handball-Bundesliga bei der HBL GmbH“, teilt der DHB mit.

Aus Nordrhein-Westfalen haben drei Mannschaften für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga gemeldet: der TuS Spenge und der VfL Eintracht Hagen aus der Staffel Nord-West sowie Zweitliga-Absteiger HSG Krefeld Niederrhein aus der Staffel Mitte.

Über den Modus der Aufstiegsrunde will der DHB in Kürze entscheiden

Sowohl die Spenger mit ihrem Trainer Heiko Holtmann als auch die Hagener mit ihrem Coach Stefan Neff haben ihre bisherigen drei Saisonspiele bis zur Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie gewonnen, während die Krefelder, die Mitte Februar Maik Pallach als neuen Trainer präsentiert haben, bei zwei Siegen und zwei Niederlagen stehen.

„Über den Modus und weitere Details“, heißt es in der Mitteilung des DHB, „wird der Vorstand des Deutschen Handballbundes in enger Absprache mit der Spielkommission 3. Liga in Kürze entscheiden.“

Die 14 Vereine, die für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga gemeldet haben, sind im Einzelnen: HC Oppenweiler/Backnang, TSB Heilbronn-Horkheim, VfL Pfullingen, TV Willstätt (alle Staffel Süd), TuS Vinnhorst, TuS Spenge, VfL Eintracht Hagen (alle Staffel Nord-West), VfL Potsdam, HC Empor Rostock, Eintracht Hildesheim, MTV Braunschweig (alle Staffel Nord-Ost), HSG Hanau, TuS 04 Dansenberg, HSG Krefeld Niederrhein (alle Staffel Mitte). (AHa)

