Gummersbach-Trainer Sigurðsson: „Das trifft uns sehr hart“

Gummersbach. Alexander Hermann, Rückraum-Spieler des VfL Gummersbach, hat mehrere Nasenbein-Brüche erlitten und muss operiert werden. Er fällt lange aus.

Der VfL Gummersbach muss in den kommenden Wochen und damit in einer der wichtigsten Phasen der Saison in der 2. Handball-Bundesliga auf die Dienste seines Rückraum-Spielers Alexander Hermann verzichten. Der 29-jährige Österreicher zog sich bei der 25:32-Niederlage in der Auswärtspartie am Freitagabend gegen Tabellenschlusslicht TuS Fürstenfeldbruck mehrere Brüche am Nasenbein, einen leichten Bruch des Stirnbeins sowie eine schwere Gehirnerschütterung zu.

„Das trifft uns sehr hart“, sagt VfL-Trainer Guðjón Valur Sigurðsson, der mit seinem Team am kommenden Mittwoch (3. März, 20 Uhr) zum Spitzenspiel beim Tabellenführer HSV Hamburg zu Gast sein wird. „Alex ist einer unserer konstantesten Spieler in der Abwehr und im Angriff. Es ist keine einfache Situation, so einen wichtigen Spieler zu verlieren, aber wir werden unser Bestes geben, und ich habe da volles Vertrauen in meine Jungs. Jetzt gilt es aber erst einmal, Alex sicher nach Hause zu bringen, damit er bestmöglichst behandelt und dann auch operiert werden kann.“

OP-Termin soll in der kommenden Woche vereinbart werden

Es war der Schreckmoment der Partie in Bayern, als Alexander Hermann in der 37. Minute nach einem Defensivzweikampf zu Boden ging und unter Schmerzen vom Spielfeld begleitet werden musste, nachdem er von Gegenspieler Stephan Seitz unabsichtlich, aber mit voller Wucht mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen worden war.

Die genaue Diagnose wurde schließlich im Krankenhaus in Fürstenfeldbruck gestellt, in das Alexander Hermann umgehend gebracht worden war. Erst am heutigen späten Nachmittag war der Österreicher insofern transportfähig, als er die Rückreise nach Gummersbach antreten konnte.

Es wird mit einer Mindestausfallzeit von acht Wochen gerechnet

„Im Laufe der kommenden Woche soll der Termin für die Operation der Nasenbeinfrakturen vereinbart werden“, teilen die Gummersbacher mit. Ob Alexander Hermann in dieser Saison noch einmal für den VfL auflaufen kann, ist derzeit offen. Es wird mit einer Mindestausfallzeit von acht Wochen gerechnet.

„Wir wünschen ihm natürlich gute Besserung und dass er erst einmal richtig gesund wird, bevor wir wieder ans Handballspielen denken“, sagt Trainer Guðjón Valur Sigurðsson. „Ab jetzt werden wir auch für ihn spielen, damit wir – wenn er in dieser Saison noch einmal auflaufen kann – immer noch eine gute Rolle oben in der Tabelle mitspielen.“

