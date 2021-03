Der VfL Gummersbach muss schon wieder einen Schock verdauen

Gummersbach. In der 2. Handball-Bundesliga muss Traditionsklub VfL Gummersbach im Aufstiegsrennen mehrere Wochen auf Kreisläufer Elliði Viðarsson verzichten.

Die Verletzungssorgen des VfL Gummersbach reißen im Aufstiegsrennen der 2. Handball-Bundesliga auch kurz vor dem kommenden Auswärtsspiel gegen den TV Hüttenberg am Samstagabend (19.30 Uhr) nicht ab. Kreisläufer Elliði Viðarsson, der 22-jährige Isländer, hat sich einen Anriss des vorderen Syndesmosebandes des linken Sprunggelenks zugezogen und steht den Oberbergischen in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung.

„Das ist natürlich ein großer Verlust für uns“, sagt VfL-Trainer Guðjón Valur Sigurðsson. „Edi hat bisher sowohl in der Abwehr als im Angriff viel und auch sehr gut gespielt. Nichtsdestotrotz haben wir noch immer genügend Spieler, und jetzt sind eben die anderen dran.“

Rückraum-Ass Alexander Hermann fehlt seit Ende Februar

Allerdings fehlt dem Gummersbacher Team damit eine weitere wichtige Stütze, nachdem sich Rückraum-Ass Alexander Hermann im Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten TuS Fürstenfeldbrück (25:32 am 26. Februar) mehrere Nasenbeinbrüche zugezogen hat und anschließend operiert worden ist.

Elliði Viðarsson war beim vergangenen Auswärtsspiel – es war am 3. März die Top-Begegnung beim Spitzenreiter HSV Hamburg (22:29), der am Freitagabend dank seines 27:24-Sieges beim TSV Bayer Dormagen weiter vorgelegt hat – in der 50. Minute im Kampf um den Ball schmerzhaft an der Ferse getroffen worden. Im Laufe der vergangenen Woche stellte sich die Verletzung schlimmer heraus, als zunächst angenommen worden war.

„Der Anriss muss jetzt ausheilen. Dazu trägt Edi einen speziellen Schuh, den er auch mindestens noch zwei Wochen lang tragen muss“, erklärt Gummersbachs Mannschaftsarzt Jochen Viebahn. „Dann wird entschieden, ob das Band entweder verheilt ist oder der Schuh noch eine weitere Woche getragen werden muss.“

Der HSV Hamburg führt die Zweitliga-Tabelle mit 37:5 Punkten an

Trainer Guðjón Valur Sigurðsson rechnet mit einer Gesamtausfallzeit seines Kreisläufers von vier bis sechs Wochen. „Wir hoffen, dass er sich jetzt erst einmal zu 100 Prozent gut erholt, aber es ändert nichts an unserer jetzigen Situation“, sagt der VfL-Coach. „Wir machen gemeinsam weiter und arbeiten daran, dass wir wieder zu unserer alten Form finden.“

Vor seiner Partie beim TV Hüttenberg liegt der Traditionsklub aus Gummersbach mit 29:9 Punkten (19 Spiele) auf dem dritten Rang der 2. Bundesliga. Auf den Erstliga-Aufstiegsplätzen hat Spitzenreiter HSV Hamburg 37:5 Zähler (21 Partien), und der TuS N-Lübbecke hat auf Rang zwei 31:9 Punkte (20 Spiele). (AHa)