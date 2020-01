Youngster Florian Nitz stiehlt in Voerde allen die Show

Wer die Siegerlisten der vorherigen 28 Auflagen durchforstet, der kann sich in der weit verbreiteten Annahme, dass Langstreckenläufer – wie ein guter Rotwein – mit dem Alter immer besser werden, durchaus bestätigt sehen. In den allermeisten Fällen entschieden beim Voerder Silvesterlauf bislang Athleten jenseits der Dreißig den Hauptwettbewerb über zehn Kilometer für sich. Der Gewinner 2019 passt allerdings so gar nicht in dieses Schema. Florian Nitz überquert nach 38:01 Minuten als Erster die Ziellinie im Stadion an der Rönskenstraße und ist nun mit gerade einmal 14 Jahren der jüngste Sieger in der Geschichte der traditionsreichen Veranstaltung.

„Es ist natürlich besonders schön, zu Hause zu gewinnen“, sagt der Schüler des Dinslakener Otto-Hahn-Gymnasiums kurze Zeit später. Florian Nitz startet, wie sein älterer Bruder Bastian, für die Leichtathletikabteilung des TV Voerde. Im letzten Jahr hatte der Neuntklässler noch die halbe Distanz für sich entschieden, der „Zehner“ am Dienstag war erst sein zweiter überhaupt.

Carina Fierek wird Zweite

Der Fokus für 2020 liegt erst einmal wieder auf deutlich kürzeren Strecken. „Ich will mich über 1500 Meter Hindernis oder über 3000 Meter für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren“, sagt der junge Voerder. Um dieses Ziel zu erreichen, absolviert der Gymnasiast pro Woche vier bis fünf längere Läufe und dazu eine knackigere Intervalleinheit.

Um in Voerde die Nase vorn zu haben, musste das TVV-Talent keinen Spurt mehr hinlegen. Am Ende lag Florian Nitz komfortable 24 Sekunden vor dem Zweitplatzierten. Oder besser: vor der Zweitplatzierten, denn Carina Fierek vom TuS Xanten sorgte für ein weiteres Novum beim Silvesterlauf. Zum allerersten Mal landete eine Frau über die zehn Kilometer auf dem Silberrang.

Einer, der sich gut und gerne in den Kampf um den Sieg hätte einschalten können, wahrscheinlich sogar klar favorisiert gewesen wäre, hatte sich dafür entschieden, nur über fünf Kilometer an den Start zu gehen. Und hier war Triathlet Christoph Müller dann auch das Maß aller Dinge. Der Hünxer siegte in 17:15 Minuten und übertraf dabei sogar die eigenen Erwartungen. „Ich wollte unter 18 Minuten bleiben. Mit der Zeit bin ich wirklich super zufrieden“, freute sich Müller, der in Voerde auch schon mehrfach den Hauptlauf gewinnen konnte. „Ich komme immer gerne hierher. Klar gibt es auch noch andere, größere Silvesterläufe, aber da ist die Konkurrenz auch größer. Und Gewinnen macht schließlich immer Spaß“, schmunzelte der 38-Jährige.

Till Meyer visiert jetzt den Hattrick an

Das kann auch Till Meyer bestätigen. Wie im Vorjahr gewann der Fünftklässler überlegen den Schülerlauf. Der Zehnjährige, der für den TV Voerde Fußball spielt, hatte als stetig Führender allenfalls ein paar Probleme mit dem veränderten Streckenverlauf: „Da musste ich mich ein paarmal umgucken, ob ich noch richtig bin, aber es hat alles geklappt.“ Silvester 2020 will Till nun den Hattrick perfekt machen.

Wie der junge Lokalmatador versicherten die allermeisten der 230 Starter (etwa 50 Nachmeldungen hatte es am Wettkampftag noch gegeben), auch im nächsten Jahr wieder dabei sein zu wollen. Die so besonders familiäre Veranstaltung in Voerde ist für ganz viele zum sportlichen Jahresabschluss schlechthin geworden. Auch nach der 29. Auflage saßen die Aktiven und deren Anhänger noch lange im Vereinshaus beisammen, verabredeten sich schon für das nächste Jahr.

„Wir haben wirklich wieder viele positive Rückmeldungen bekommen und können sehr zufrieden sein“, erklärte auch Lothar Lefort, Vorsitzender der ausrichtenden Triminators. Dank der vielen Helfer klappte organisatorisch diesmal alles reibungslos. Hinzu kamen sehr gute äußere Bedingungen, wie auch Fünf-Kilometer-Sieger Müller hervorhob: „Die Temperaturen waren ideal, der Nebel hat überhaupt nicht gestört und auch der ab und zu tiefere Boden war kein Problem.“