Voerde. Yesilyurt Möllen kämpft wie in der vergangenen Saison in der Fußball-Kreisliga A um den Klassenerhalt und setzt auf Trainer Öztürk Yilmaz.

Yesilyurt Möllen steht wieder mit dem Rücken zur Wand

Nach dem in der vergangenen Saison in letzter Sekunde am grünen Tisch geglückten Klassenerhalt steht der SV Yesilyurt Möllen in dieser Spielzeit in der Fußball-Kreisliga A wieder mit dem Rücken zur Wand. Von 14 bislang absolvierten Partien konnten die Möllener erst zwei für sich entscheiden (jeweils 1:0 gegen Union Hamborn und bei Albania Duisburg), die restlichen Partien gingen allesamt verloren. Oftmals setzte es dabei gehörige Klatschen, so dass neben der katastrophalen Punkteausbeute auch ein beschämendes Torverhältnis von 12:70 steht.

„Das Hauptproblem war die Mannschaft selber. Zusagen der Spieler, die mitziehen wollten, wurden nicht eingehalten. Die Einstellung stimmt nicht, außerdem ist die Trainingsbeteiligung katastrophal“, sparte der Yesilyurt-Vorsitzende Bülent Ögüt nicht mit Kritik.

So konnte der vor der Saison neu eingesetzte Trainer Muzaffer Erdeger seine Philosophie nicht umsetzen und musste, ausgerechnet nach dem ersten Saisonsieg gegen Union Hamborn, seinen Posten räumen. „Der Trainer konnte da nichts für, die Trennung war einvernehmlich. Aber wir haben jetzt eine Verjüngungskur der ersten Mannschaft eingeleitet. Das erste Ziel bleibt der Klassenerhalt“, betont Ögüt, der eine Zeit lang mit Özgür Yerden zusammen das Training leitete und vor kurzem Öztürk Yilmaz als Trainer zurückholte.

Hadzibajramovic kam von 08/29

Mit nur einem Punkt Rückstand auf die Konkurrenten Rhenania Hamborn und Albania Duisburg ist Yesilyurt keinesfalls abgeschlagen und setzt nun auf die Jugend. „Wir haben bislang insgesamt 13 Neuzugänge und es werden wohl noch drei bis vier Jungs dazukommen. Der Altersschnitt wird dann um die 20 sein“, kündigte Ögüt an. Die Neuzugänge kommen mehrheitlich vom TV Voerde oder aus der eigenen Jugend. Die prominenteste Verpflichtung ist dabei Belmin Hadzibajramovic, der vom Bezirksligisten SV 08/29 Friedrichsfeld kommt, wo er nur zwei Spiele in der Hinrunde absolvieren durfte, dabei allerdings einen Treffer erzielte.

„Wir wollen eine Mannschaft für die nächste Saison aufbauen, egal ob Kreisliga A oder B“, so Ögüt. Einige Spieler müssten noch Sperren absitzen wegen der Übergangsfrist, aber die kämen dann nach und nach dazu, meinte der Vorsitzende.