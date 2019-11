Wuppertal war zu abgezockt für die HSG Hiesfeld/Aldenrade

Vor dem Spiel war allen Beteiligten bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade klar, dass es keine einfache Aufgabe wird. Es wartete der Tabellendritte der Handball-Oberliga: der LTV Wuppertal. Trotzdem wollte man nach der desolaten Vorstellung am vergangenen Wochenende in Mettmann Wiedergutmachung betreiben. Zumindest in Sachen Einstellung und Kampf ist es der HSG gelungen. Auch spielerisch war es über weite Strecken eine ordentliche Leistung des Aufsteigers. Aber: Punkte sprangen beim 30:34 (15:17) erneut nicht heraus.

Die HSG startete sichtlich motiviert in die Partie. Direkt im ersten Angriff zeigte sich, dass die Mannschaft sich einiges vorgenommen hatte: Nach einer Parade und zwei geblockten Würfen kam die HSG selbst in Ballbesitz und erzielte direkt die erste Führung. In der Folge entwickelte sich ein enges Spiel. Keinem der beiden Teams gelang es, sich in der ersten Hälfte abzusetzen. Vor allem Kevin Kirchner, von dem sein Trainer mehr Entschlossenheit und Verantwortung gefordert hatte, zeigte im ersten Abschnitt eine richtige starke Leistung. Mit fünf Treffern bei fünf Versuchen, zahlreichen cleveren Pässen und einer starken Abwehrleistung sorgte er dafür, dass die HSG im Spiel blieb. Das größte Problem waren wie so oft in dieser Saison die zahlreichen technischen Fehler. Ganze 15 einfache Ballverluste leistete sich das Team von Coach Harry Mohrhoff im Laufe der Partie. Wuppertal wusste dies auszunutzen und erzielte fast die Hälfte der Tore in der ersten Hälfte durch Tempogegenstöße oder über die zweite Welle. Die HSG spielte aber munter mit, und so ging es mit einem knappen 15:17 in die Pause.

Kein Vorwurf des Trainers

Nach der Pause konnte die HSG durch zwei schnelle Treffer ausgleichen. Mit zunehmender Spieldauer zeigte sich aber immer mehr, wer um den Aufstieg mitspielt. Die Gäste übernahmen das Ruder und setzten sich Stück für Stück ab. Die HSG gab aber nie auf und kämpfte sich immer wieder heran. Spätestens beim Stand von 30:24 (52.) für Wuppertal war das Spiel aber gelaufen.

Mohrhoff lobte seine Jungs: „Ich kann meiner Mannschaft absolut nichts vorwerfen. Alle haben aufopferungsvoll gekämpft. Leider schaffen wir es nicht, die Fehler abzustellen. Wenn man die nimmt und die Fehlwürfe addiert, hat man schon die Hälfte unserer Angriffe zusammen. Dann wird’s natürlich schwer zu gewinnen.“ Lichtblick des Spiels war wie schon oft Philipp Homscheid, der viel Verantwortung übernahm und sich stark im Eins-gegen-Eins durchsetzte. Torhüter Adrian Schnier war mit insgesamt 16 Paraden ebenfalls gut aufgelegt.

HSG: Schnier, Hillig; Homscheid (6), Kirchner (5), J. Schnier, Pobric (je 4), Blum (3), Jurzik (3/3), Berner, Ebbing (je 2), Hojan (1), Möhle, Strehl.