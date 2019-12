Winterpause kommt für TV Jahn Hiesfeld eine Woche zu spät

Der perfekte Jahresabschluss für die Fußballer des TV Jahn Hiesfeld wäre ein Sieg gewesen. Doch auch nach der 1:4 (0:1)-Niederlage bei Blau-Weiß Mintard durften die „Veilchen“ wohlverdient zur feucht-fröhlichen Weihnachtsfeier am Abend antreten. Nach dem Abstieg aus der Oberliga hat sich die Elf aus dem Mühlendorf längst wieder gefangen und führt die Landesliga-Tabelle über den Jahreswechsel verdientermaßen an.

Vom Zauber des Spitzenreiters war am Samstag in Mülheim allerdings wenig zu sehen. Die Mannschaft von Trainer Marcus Behnert war stark ersatzgeschwächt bei Mintard angetreten und wirkte, vor allem in der Offensive, über weite Strecken ideenlos. Einzig bei Standardsituationen zeigten sich die „Veilchen“ immer wieder gefährlich. Ein Eckball bescherte auch das einzige Hiesfelder Tor, aber der Reihe nach.

Ausgleich durch Pascal Spors

Die Gastgeber machten die Räume in der eigenen Hälfte sehr eng, standen tief und lauerten auf Kontermöglichkeiten. Der TV Jahn kämpfte sich durch den Mülheimer Regen, war im letzten Spielfelddrittel aber nicht in der Lage, die entscheidenden Pässe zu spielen. Mintard versuchte es in der Offensive meist über die rechte Seite und sollte dort auch zum Erfolg kommen. Einen Flachschuss aus halbrechter Position konnten Jahn-Torwart Marian Ograjensek zwar abwehren, aber nicht festhalten. Mintards Abdelmalik El Ouriachi stand perfekt und staubte zum 1:0 ab (36.).

Am Spielfeldrand wurde Hiesfelds Präsident Dietrich Hülsemann von einem Mülheimer Anhänger mit den Worten „Ihr habt doch schon genügend Vorsprung“ aufgemuntert. Hülsemann erwiderte aber auf der Stelle: „Der Vorsprung kann auch ganz schnell wieder weg sein.“ Seine Worte galten auch für das stattfindende Fußballspiel, denn 13 Minuten nach der Führung folgte der Hiesfelder Ausgleich. Nach einem Eckball von Kevin Menke stand Pascal Spors in der Mitte goldrichtig und besorgte das 1:1 (49.).

„In dieser Phase“, erinnerte sich Behnert nach dem Spiel, „hatten wir eigentlich den psychologischen Vorteil, fangen uns dann aber ein Tor aus dem Nichts.“ Mintards Verteidiger Julian Piontek drosch den Ball mit aller Wucht in die Hiesfelder Hälfte. Der eingewechselte Jeremy Ulrich sprintete hinterher und wuchtete das Leder mit einem satten Schuss in die kurze Ecke (51.). Mit fortlaufender Spieldauer nahmen nicht nur die Torchancen auf beiden Seiten zu, sondern auch der Regen. Dunkle Wolken über dem Mülheimer Himmel ließen schon zu Beginn der zweiten Hälfte Böses ahnen.

In der 75. Minute folgte dann der nächste Rückschlag für die Gäste. Fast wie beim 2:1 war es erneut Ulrich, der mit viel Tempo über die rechte Seite kam und erneut mit einem satten Schuss unter die Latte das 3:1 für die Gastgeber erzielte. Nur fünf Minuten später wurde es dann hektisch auf dem Kunstrasen. Weil der Wind immer stärker wurde und aus Regen mittlerweile Hagel geworden war, unterbrach der Unparteiische Tobias Berthold die Begegnung für einige Minuten. Nach einer kurzen Pause ging es dann aber weiter.

Der TV Jahn gab nicht auf und versuchte weiter, ein Tor zu erzielen. Jan Homberg (83.) und Kevin Menke (85.) testeten den gegnerischen Keeper noch einmal, blieben aber erfolglos. Die Gastgeber hingegen legten durch Nick Heppner noch einmal nach und gingen beim 4:1 auch als verdienter Sieger vom Platz.

Von Spiel und Unwetter gezeichnet fasste Marcus Behnert das Geschehen zusammen: „Die Winterpause kommt eine Woche zu spät für uns. Es war in der Besetzung natürlich sehr schwer, hier zu bestehen. Mintard hat das gut gemacht und wir waren zu ideenlos und meist gedanklich zu langsam. Auf der Bank hatten wir jetzt auch nicht mehr die großen Alternativen, aber wir gehen jetzt erstmal in die Pause und hoffen, so schnell wie möglich alle wieder an Bord zu haben.“