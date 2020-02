Warbeyen war im Pokal zu stark für den SuS 09 Dinslaken

Dinslaken. In der Hauptrunde des Niederrheinpokals haben die Fußball-B-Juniorinnen des SuS 09 Dinslaken den Sprung ins Achtelfinale verpasst.

In der Hauptrunde des Niederrheinpokals haben die Fußball-B-Juniorinnen des SuS 09 Dinslaken den Sprung ins Achtelfinale verpasst. Die Mannschaft von Trainer Yüksel Atar unterlag dem VfR Warbeyen auf dem Aschenplatz an der Rahmstraße in Möllen mit 0:6 (0:1).

Die erste kalte Dusche gab es für den SuS 09 bereits in der ersten Minute, als die Gäste die frühe Führung markierten. Bis zum Halbzeitpfiff machten die Gastgeberinnen eine ordentliche Figur, wussten in der Offensive aber auch nicht komplett zu überzeugen.

Mit einem Tor Rückstand ging es die Kabine, doch der Rückstand wurde nach dem Seitenwechsel schnell größer. Nach zwei schnellen Toren der Gäste (44., 52.) war die Vorentscheidung eigentlich schon gefallen. „Nach dem 0:3“, erklärte Atar, „hängen die Köpfe bei den Mädels natürlich schon etwas tiefer.“ Und so war es nicht verwunderlich, dass in den restlichen Spielminuten weitere drei Treffer fielen (60., 72., 77.).

Yüksel Atar gab sich nach dem Schlusspfiff dennoch als fairer Verlierer: „Wir haben die Zweikämpfe im zweiten Durchgang nicht mehr richtig angenommen und viel zugeschaut, wenn die den Ball haben laufen lassen. Dennoch war der Gegner auch sehr stark.“