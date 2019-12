Vorschau: Jahn Hiesfeld II reist selbstbewusst zu Genc Osman

Hiesfelds Reserve kann im Spiel gegen Genc Osman II einen weiteren Schritt in Richtung Aufstiegsplätze machen. Auch der TV Voerde und Glückauf Möllen wollen sich in der Tabellenspitze festsetzen. Die Partien der Fußball-Kreisliga A:

Genc Osman II - Jahn Hiesfeld II

„Wir liegen absolut im Soll und genießen den Moment“, sagt Hiesfelds Trainer Frank Pluhnau über den bisherigen Saisonverlauf. Mit 25 Punkten aus 14 Spielen belegt die Zweitvertretung vor dem Duell bei Genc Osman II (Sonntag, 13 Uhr) den vierten Tabellenplatz – und könnte den Rückstand nach oben weiter verkürzen. „Wir fahren nicht dahin, um uns zu verstecken. Zumal wir gerade einen guten Lauf haben“, so Pluhnau. Die letzten drei Partien konnte Hiesfeld allesamt für sich entscheiden. Nun wartet mit Genc Osman eine Mannschaft auf die Pluhnau-Elf, die als Tabellenzweiter in der aktuellen Saison noch kein einziges Spiel verloren hat. Trotzdem gibt sich der Trainer selbstbewusst. „Das Hinspiel war beim 1:1 auf Augenhöhe und auch am Sonntag wollen wir wieder punkten.“

TV Voerde - 1. FC Dersimspor

Das Heimspiel gegen DJK Vierlinden II ist zwar am vergangenen Wochenende ausgefallen; trotzdem hatte Voerdes Trainer Jörg Lieg allen Grund zur Freude: Sein Vertrag beim A-Ligisten wurde bis zur Saison 2020/21 verlängert. „Das ist natürlich ein gutes Omen“, so Lieg, der sogleich zurück aufs Sportliche kommt. „Gegen Dersimspor müssen wir aber zu Hause endlich mal wieder einen Dreier einfahren.“ Seit vier Spielen wartet der Tabellendritte bereits auf einen Sieg. Lieg sieht den Grund für die Ergebnisflaute in erster Linie in der Offensive. „Wir sind vor dem Tor einfach nicht mehr so konsequent wie in der vergangenen Saison“, bemängelt Lieg. Anstoß in Voerde ist um 14.15 Uhr.

Glückauf Möllen - Yesilyurt Möllen

Obwohl die Verletztenliste nicht kleiner wird, geht Glückauf Möllen bei einem Spiel mehr als Genc Osman als Spitzenreiter ins Lokalderby (Sonntag, 14.30 Uhr). „Das kann gerne so weiter gehen“, lobt Trainer Christian Schwarz die Punktausbeute seines Teams. „Personell ändert sich gegen Yesilyurt nicht viel. Wir sind erneut auf Unterstützung aus der zweiten Mannschaft angewiesen“, so Schwarz, der auch mit einem knappen 2:0 zufrieden wäre.

Yesilyurts Coach Öztürk Yilmaz ist im Nachbarschaftsduell vor allem um Schadensbegrenzung bemüht. „Zehn Gegentore wie im Hinspiel werden wir nicht kriegen“, verspricht Yilmaz. Wie gut sein Team dem Gegner Paroli bieten kann, hänge aber auch von der Größe des Kaders ab. „Ich hoffe, dass ich am Sonntag genügend Spieler zur Verfügung habe – das ist das Wichtigste.“

RWS Lohberg - GW Hamborn

Lohbergs Trainer Ugur-Deniz Aydin rechnet in der Partie gegen Gelb-Weiß Hamborn (Sonntag, 14.30 Uhr) wie schon in der Hinrunde (3:4) mit einem Spiel auf Augenhöhe. „Das wird ein ganz knappes Duell, aber ich erwarte von meiner Mannschaft Wiedergutmachung“, so Aydin nach der 2:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Union Hamborn. „Es ist einfach ärgerlich, wenn man 90 Minuten auf ein Tor spielt und dem Gegner hinten drei Treffer schenkt.“ Wieder zurückgreifen kann Aydin am Sonntag auf seinen Kapitän Abdullah Barut. „Seinen Ausfall konnten wir gegen Union nicht kompensieren.“

Wacker Dinslaken - DJK Vierlinden II

Der Aufsteiger Wacker Dinslaken lässt sich von den jüngsten Misserfolgen nicht einschüchtern. „Wir gehen weiter positiv an die Sache ran“, so Trainer Julien Wans. „Die Mannschaft ist realistisch genug und weiß, wie schwierig das Programm zuletzt war“, spielt Wans auf die Duelle gegen Hiesfeld (1:6), Voerde (2:2) und GA Möllen (0:2) an. Mit Vierlinden II treffe seine Elf aber endlich wieder auf einen Konkurrenten, „den wir ärgern können“. Drei Zähler will Wans bis zur Winterpause noch sammeln. „Dann können wir auch ganz zufrieden sein.“