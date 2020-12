Voerder Handballer trainieren im Lockdown für guten Zweck

Dinslaken/Voerde Mit einem sportmedizinischen Zentrum absolvieren die Handballer des TV Voerde ihre Einheiten online und spenden für das Training.

Das sportmedizinische Zentrum "Marcel Piekarczyk Sportsmed" kann derzeit wie so viele andere keine Kurse anbieten und suchte nach einer Möglichkeit, seinen Mitgliedern zumindest die Teilnahme an Online-Kursen zu ermöglichen. Über die Internetplattform „Zoom“ wurde es möglich, dass im Studio an der Thyssenstraße die Profis aktiv sind, die sportlichen Übungen vormachen und alle Teilnehmer zu Höchstleistungen im eigenen Wohnzimmer, Kinderzimmer oder Keller animieren können.

Männliche D-Jugend des TV Voerde macht den Anfang

Fitnesscoach Svenja Weichert erinnerte sich an ihre Kontakte zur Handballabteilung des TV Voerde, fragte bezüglich einer Kooperation an und stieß damit auf fruchtbaren Boden, denn auch die Voerder Handballmannschaften waren auf der Suche nach Trainingsmöglichkeiten im sportlichen Lockdown. Den Anfang machte die männliche D-Jugend, dann nahmen auch Kinder aus der C-Jugend teil, und schließlich wurde noch ein Extratermin für die Damen- und Herrenmannschaft des TVV eingerichtet.

20 Euro pro Einheit an die Aktion Lichtblicke

Mit dem Projekt wird die Aktion Lichtblicke e.V. unterstützt, die seit 1998 in ganz NRW Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die materiell, finanziell oder seelisch in Not geraten sind, unterstützt. Für jede einstündige Trainingseinheit spenden die Handballer 20 Euro, die an die Aktion Lichtblicke weitergeleitet werden. Michael Rhiem vom TV Voerde meint dazu: „Die Aktion beschert allen nur Positives. Die Mannschaften bleiben fit, werden im Bereich Koordination, Kraft, Sprungkraft gefordert und verletzungspräventiv geschult und trainiert. Wir sind dem Team von Marcel Piekarczyk dafür sehr dankbar. Und dass wir dabei auch noch etwas Gutes tun können, ist besonders toll.“