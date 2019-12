Voerde steht bei den A-Junioren plötzlich ohne Trainer da

Die A-Jugend des TV Voerde musste sich im letzten Spiel des Jahres in der Fußball-Leistungsklasse bei TuRa 88 Duisburg mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Coach Robert Fiedler sprach nach dem Spiel von einer unnötigen Niederlage: „Wir hätten gut und gerne auch einen Punkt holen können, wenn nicht sogar müssen. Es waren genug Chancen auf den Sieg da.“

So geht der TVV nun mit nur zwei Siegen aus neun Spielen in die Winterpause. Für Fiedler selbst ist das Engagement an der Rönskenstraße schon jetzt beendet. Der Coach gab aus privaten Gründen seinen Rücktritt bekannt, der Verein zeigte sich von der Entwicklung überrascht und sucht nun händeringend einen neuen Übungsleiter für seine ältesten Junioren.

Eine herbe Niederlage besiegelt die punktlose erste Saisonhälfte für die A-Jugend des SuS 09. Nachdem man beim Auswärtsspiel in Croatia Mülheim zur Pause „nur“ mit drei Toren zurückgelegen hatte, stieg die Anzahl der Gegentore bis zum Schlusspfiff noch auf zwölf. Holger Pollheim, Linienchef der 09er, hatte ohnehin nicht mit etwas Zählbarem beim Tabellenführer gerechnet: „Trotzdem haben wir uns in der ersten Spielhäfte gut verkauft, sind danach dann jedoch leider eingebrochen.“ Nach dem 0:12 (0:3) ist man in Dinslaken froh, dass die ersten Spiele nun vorbei sind und man sich in der Winterpause nochmal neu auf den Rest der Hinrunde, sowie die gesamte Rückrunde, im neuen Jahr vorbereiten kann. Ein Torverhältnis von 11:46 nach neun Spielen spricht da eine deutliche Sprache. „Wir werden uns jedoch nochmal intensiv vorbereiten und hoffen auf einen besseren Start, so dass das Selbstvertrauen dann langsam zurückkommt“, so der Trainer.

Hübinger trifft zum 1:1

Eine hinten raus deutliche Niederlage kassierten auch die A-Jugendlichen des TV Jahn beim FSV Duisburg II. Lange sah es so aus, als könnten die „Veilchen“ dem Favoriten aus dem Duisburger Norden ein Bein stellen. Beim Spiel gegen die favorisierten Duisburger traf Laurenz Hübinger nach 17 Minuten zum zwischenzeitlichen 1:1 und Eren Sarigül zum 2:3-Anschlusstreffer nach einer knappen Stunde. Darauf folgten jedoch noch vier Gegentore, sowie eine rote Karte auf Hiesfelder Seite, so dass am Ende eine 2:7 (1:1)-Niederlage mit nur noch zehn Leuten verbucht werden musste.

Trainer Silvano Bedrina war am Ende vor allem stolz auf die erste Hälfte: „Da haben wir überragend mitgespielt und versauen uns das gute Ergebnis dann mit schläfrigen Minuten nach dem Wiederanpfiff. Doch auch danach liefen wir noch allein aufs Tor zu, so dass mehr drin gewesen wäre. Die rote Karte gegen Mathias Grgic war dann mehr als fragwürdig.“

Knapp ein Ausrufezeichen verpasst haben die B-Jugend-Fußballer des TV Voerde beim 0:1 (0:0) gegen den VfB Speldorf. Entsprechend zufrieden zeigte sich auch Trainer Christoph Frömmel: „Wieder mal haben bei uns Leistungsträger gefehlt, die jedoch zur Rückrunde alle wieder einsatzbereit sind. Außerdem ist es eine positive Tendenz, dass wir die letzten beiden Spiele besser mithalten konnten.“ Der Gegentreffer fiel erst zehn Minuten vor Ende als Folge einer Standardsituation. Laut Frömmel werden bis zum Saisonende vier Mannschaften um die beiden direkten Abstiegsplätze kämpfen, „daher werden wir in der Rückrunde nochmal angreifen und bis zum Schluss kämpfen.“

Trotz der Niederlage seines eigenen Teams war Julian Schubert, Übungsleiter der B-Jugend des SuS Dinslaken, überrascht von der enttäuschenden Leistung der Gäste vom MSV Duisburg. „Dafür, dass dort im Nachwuchsleistungszentrum trainiert wird, konnten wir überragend gut mithalten.“ Das 0:4 (0:3) gegen den Profi-Nachwuchs kann sich in der Tat sehen lassen. „Des Weiteren ist das Spiel noch zwei Tore zu hoch ausgefallen, am Ende kann ich meinen Jungs aber überhaupt keinen Vorwurf machen.“ Das Ergebnis spiegelt auch gut die insgesamt gute Phase der 09er wider, was mit aktuell Platz drei in der Tabelle belohnt wird. Nach zehn Spielen ist man punktgleich mit Platz zwei, welcher am Ende der Saison die Qualifikation für die Niederrheinliga bedeuten würde.