TV Voerde lässt im Aufstiegskampf in Walsum Federn

Der TV Voerde hat in der Fußball-Kreisliga A die Chance verpasst, näher an den Tabellenführer Genc Osman II (0:0 bei DJK Vierlinden II) heranzurücken. Die Voerder verloren bei Eintracht Walsum mit 4:5 (1:2). „Die hatten zwei Torchancen und machen zwei Tore. Wir haben fünf oder sechs Torchancen und machen nur eins. Außerdem hat uns der Schiedsrichter einen klaren Elfmeter verwehrt“, fasste Voerdes Trainer Jörg Lieg die erste Halbzeit zusammen. In der zweiten Halbzeit hätten dann ein Sonntagsschuss und Abwehrfehler zu weiteren Gegentoren geführt, berichtete der Coach. Til Faßbender (22.), Andre Kühnen (54.), Daniel Fahnenbruck (81.) und Yannick Hüsken (90.+3) trafen für den Tabellendritten.

TV Jahn Hiesfeld II – Albania Duisburg 13:0 (4:0). Die Hiesfelder gingen nach zehn Minuten durch Luis Wilk in Führung, ehe ein Platzverweis für die Gäste (22.) den „Veilchen“ in die Karten spielte. Domenik Verhufen (22., 32., 54., 74., 76.), Lucas Dziecichowicz (36.), Nils Herbers (50., 87.), Onur Baran (64., 85.), Fabian Neukamp (70.) und Mirco Motnik (78.) erzielten die weiteren Tore. „Die Jungs waren von der ersten Minute an präsent und haben eine gute Einstellung gezeigt. Das war ein super Auftritt“, lobte Jahn-Trainer Frank Pluhnau sein Team, das auf Platz vier in die Pause geht.

Rhenania Hamborn – RWS Lohberg 3:3 (0:2). RWS-Trainer Ugur-Deniz Aydin haderte mit seiner Mannschaft: „Wir haben es wieder einmal geschafft, den Sack nicht zuzumachen. In der zweiten Halbzeit wurden dann die Absprachen nicht eingehalten und am Ende können wir froh sein, dass wir wenigstens noch einen Punkt mitnehmen.“ Onur Acabuga (21., 90.) und Enis Capri (44.) trafen für RWS. Hikmet Barut, Torhüter Mohammad Abonman und Serkan Durmaz mussten verletzt ausgewechselt werden. „Ich bin froh, dass jetzt Winterpause ist“, meinte Aydin.