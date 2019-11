Voerde. TVV-Volleyballer geben sich keine Blöße und freuen sich jetzt auf das Topspiel. Ungefährdetes 3:0 (25:15, 25:20, 25:20) gegen den Moerser SC.

TV Voerde bleibt der MTG Horst weiter auf den Fersen

Durch den fünften Sieg in Folge haben die Volleyballer des TV Voerde ihren zweiten Rang in der Landesliga weiter gefestigt. Mit dem ungefährdeten 3:0 (25:15, 25:20, 25:20)-Erfolg über das Nachwuchsteam des Zweitligisten Moerser SC bleibt der TVV dem Spitzenreiter MTG Horst auf den Fersen. Nur das bessere Satzverhältnis (15:3 gegenüber 15:4) sieht den Kontrahenten aus Essen aktuell vorne. Nach dem nächsten Spieltag wird eines der beiden Teams definitiv aber mehr Punkte haben als der Verfolger, denn es kommt zum absoluten Topspiel. Am Samstag, 15 Uhr, sind die Voerder in der Halle der Essener Erich-Kästner-Gesamtschule zu Gast.

Gute Angaben

Die Moerser Drittvertretung setzte der TVV von Beginn an mit guten Angaben unter Druck. Der junge Gegner kam kaum dazu, sein Spiel aufzubauen. Dazu hatten alle Voerder Angreifer viele gute Aktionen und machten Punkt um Punkt. Insbesondere klappte das Zusammenspiel zwischen Zuspieler Friedo vom Schemm und Diagonalangreifer Markus Ernst ausgezeichnet, so dass dieser eine fast hundertprozentige Erfolgsquote bei seinen Angriffen hatte.

TVV: Ernst, vom Schemm, Stolte, Hesselmann, Fischer, Herzog, Menzel, van Kamp, Overländer.

Auch ohne die beiden Stammspielerinnen Nadine Römer und Wiebke Schmuck, fuhren die Landesliga-Damen des TV Voerde die volle Punktzahl ein. Den Tabellenletzten SG Baerl/Kamp-Lintfort besiegte das Team von Klaus Menner mit 3:1 (25:17, 23:25, 25:17, 25:17). Durchgang eins ging ungefährdet an den TVV, auch weil Svenja Preußer häufig über die Außenpositionen und Bianka Krüßmann über Diagonal punktete.

Kein Mittel gegen Mittelblock

Im zweiten Abschnitt unterliefen Voerde dann einige technische Fehler, fand zudem kein Mittel gegen die starke Mittelblockerin des Gegners. Satz drei war dann wieder eine klare Angelegenheit für den Favoriten, der schließlich auch im vierten Durchgang konzentriert blieb und nichts mehr anbrennen ließ. Menner ärgerte sich hinterher trotzdem über zu viele technische Fehler.

Durch den Sieg klettert Voerde auf Platz fünf und empfängt nun am Sonntag, 8. Dezember um 15 Uhr in heimischer Halle den Tabellenführer aus Rumeln.

TVV: Falk, Feierabend, Jakobs, Kalwak, Krüßmann, Menn, Missong, Pochwyt, Preußer, Reinhard, Sert.