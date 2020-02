TV Jahn Hiesfeld steht vor Topspiel an der Tabellenspitze

Es ist angerichtet. Die Tennis-Herren des TV Jahn Hiesfeld haben ihr Heimspiel gegen den TuS St. Hubert mit 6:0 gewonnen und stehen zwei Wochen vor dem Spitzenspiel gegen ETB SW Essen auf dem ersten Platz in der 2. Verbandsliga.

Gegen die Mannschaft aus St. Hubert hatten die „Veilchen“ nur selten Probleme. Lars Bijsterbosch (6:0, 6:1), Finn Bischof (6:1, 6:3) und Jorrit ter Maat (6:3, 6:1) gewannen ihre Einzel glatt. Spannend wurde es nur an vierter Position, wo sich Tim Müller nach einem 1:4-Rückstand im ersten Satz noch auf 6:4 und 7:6 zum Sieg kämpfte. Für Müller war in den Doppeln dann aber Schluss. Für ihn griff Routinier Thosten Wagenzik zum Schläger und glänzte an der Seite von Bijsterbosch beim 6:4, 6:2-Erfolg. Im zweiten Doppel setzten sich Bischof/ter Maat souverän mit 6:3, 6:4 durch.

Mannschaftsführer Robin Pischel war überaus zufrieden mit dem deutlichen Sieg und freut sich schon jetzt auf das Duell mit den Essenern, obwohl er selber nicht mit dabei sein kann: „St. Hubert war fast in Bestbesetzung. Da kann man wirklich nicht meckern, das haben die Jungs gut gemacht. Jetzt heißt es zwei Wochen Ruhe vor dem Sturm. Bis dahin muss ich mir noch was überlegen, ich bin im Skiurlaub und möchte das Spiel natürlich auch sehen.“

Weniger erfreulich lief es bei den Damen des TC Rot-Weiß. Die Dinslakenerinnen verloren auch das letzte Spiel in der Saison bei BW Kamp-Lintfort mit 1:5 und steigen so ohne Punktgewinn aus der 1. Verbandsliga ab. Den einzigen Zähler beim Auswärtsspiel holte Gina Betzholz an erster Position mit einem 6:3, 6:1-Sieg.

Eine Klasse tiefer gelang den Damen des TV Jahn Hiesfeld ein ungefährdeter 5:1-Sieg gegen Bayer Wuppertal II. Nach den Einzeln waren die Gastgeberinnen bereits mit 3:1 in Front. Die Punkte sicherten Maxim van Ossenbruggen (6:1, 6:1), Nicole Boots (6:4, 6:1) und Elisa Schmidtke (6:2, 6:3). Auch in den Doppeln zeigte den Hiesfelder sich in guter Verfassung. Im ersten Doppel punkteten Nicole Boots und Elisa Schmidtke (6:3, 7:5). Auch das zweite Doppel, bestehend aus van Ossenbruggen und Luisa Linnemann ging mit 6:2, 6:4 verdient an die Gastgeberinnen. Damit schließen die „Veilchen“ die Saison auf einem ordentlichen dritten Platz in der 2. Verbandsliga ab.