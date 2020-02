TV Jahn Hiesfeld drehte Spiel in Hamborn in acht Minuten

Das Jahr 2020 ist für die Fußball-A-Junioren des TV Jahn Hiesfeld perfekt gestartet. Nach einer ordentlichen Wintervorbereitung bestätigten die „Veilchen“ ihre gute Form und siegten in der Leistungsklasse bei Rhenania Hamborn mit 3:1 (0:1). Über 90 Minuten zeigten die Schützlinge von Trainer Silvano Bedrina eine ansprechende Leistung und wussten einen 0:1-Rückstand noch zu ihren Gunsten zu drehen. Die Gastgeber gingen nach einer halben Stunde durch einen Handelfmeter in Front (30.).

Nach dem Pausentee drückten die Gäste aus dem Mühlendorf aber weiter nach vorne und kamen innerhalb von acht Minuten auch gleich dreimal zum Erfolg. Laurenz Hübinger (61.), Tom Schürrmann (68.) und Eren Sarigül (69.) sorgten mit ihren Treffern schnell für die Vorentscheidung. Coach Bedrina war überglücklich nach dem Erfolg und fasste zusammen: „Das war ein verdienter Sieg. Wir waren die bessere Mannschaft und haben bis auf den Elfmeter nichts zugelassen.“ Trotz der geschlossenen Mannschaftsleistung konnte sich der Übungsleiter ein Sonderlob nicht verkneifen: „Berkay Köse hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht.“

Schubert-Team in der Spitzengruppe

Erfolgreich ins neue Jahr sind auch die B-Junioren des SuS 09 Dinslaken gestartet. Die Mannschaft von Trainer Julian Schubert setzte sich gegen die Zweitvertretung der SF Hamborn 07 mit 2:1 (1:1) durch und bleibt damit Teil der Spitzengruppe in der Leistungsklasse. Nach 17 Minuten brachte Harun Topkaya die Gastgeber zunächst in Führung. Nur neun Minuten später gelang den Gästen aus dem Duisburger Norden dann aber der Ausgleich per Strafstoß. Das zweite Dinslakener Tor schoss Sönke Bureick und sicherte den 09ern damit auch die wichtigen drei Punkte. Übungsleiter Schubert fand nach dem Spiel aber auch ein Haar in der Suppe: „Leidenschaft und Spielfreude haben mir heute gefehlt. Bei dem Wetter muss man die Jungs allerdings auch ein wenig in Schutz nehmen. Wichtig ist, dass wir oben dran bleiben und die Qualifikation zur Niederrheinliga noch möglich ist.“

Weniger erfreulich lief es bei der C-Jugend des TV Jahn Hiesfeld. Auch im elften Spiel in der Leistungsklasse blieben die „Veilchen“ ohne Punkt und vor allem ohne Chance. Beim starken Tabellenführer FSV Duisburg setzte es eine herbe 0:14 (0:6)-Pleite. Die Mannschaft von Trainer Dirk Hübner war bereits nach knapp 20 Minuten mit 0:4 im Hintertreffen und blieb über die gesamte Distanz ohne echte Chance gegen den Ligaprimus.