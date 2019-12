TV Jahn Hiesfeld bot gegen Genc Osman ein Quäntchen mehr

Dinslaken. In einer engen Partie gegen den SV Genc Osman Duisburg entschied hier und da ein Quäntchen mehr zu Gunsten des TV Jahn Hiesfeld.

Manchmal lügen Zahlen doch. Wer das klare Endresultat der Landesliga-Partie zwischen dem TV Jahn Hiesfeld und Genc Osman Duisburg sieht, der denkt sich möglicherweise: Oha, 3:0 (1:0), da haben die Hiesfelder Fußballer am Samstag ihren Gegner mal wieder deutlich beherrscht, oder? Die Antwort lautet: ja und nein. Ja, sie haben das Duell verdient gewonnen. Ja, sie führen nicht umsonst die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung an. Aber nein, so eklatant wie es das Ergebnis aussagt, waren die beiden Teams in der Begegnung tatsächlich nicht auseinander. Manchmal entscheidet eben hier und da nur ein Quäntchen mehr darüber, was den Unterschied ausmacht.