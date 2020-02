Systemumstellung? Eine Position macht dem STV Hünxe Sorgen

Nach einem spielfreien Wochenende greifen die Oberliga-Volleyballerinnen des STV Hünxe wieder ins Geschehen ein. Am Samstag reist die Truppe von Trainer Konstantin Anthis zum TSV Bayer Dormagen. Dort fliegt um 19 Uhr der erste Ball über das Netz.

Die Gastgeber sind Tabellenletzter und haben in 13 Partien erst neun Punkte gesammelt, doch vier Niederlagen kamen erst im Tie-Break zustande. Für Anthis ist das kein Grund, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen: „Es gibt keine schwachen Mannschaften in der Liga. Ich schaue auch nicht auf die Tabelle, deren Platz hat nicht viel zu bedeuten“, meint der Coach. Für ihn gilt: „Es wird ein schweres Spiel, in Dormagen kann auch der Tabellenführer PTSV Aachen II verlieren.“

Marieke Frintrop (r.) ist mit Hünxe in Dormagen gefordert. Foto: foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Konstantin Anthis warnt vor Bayer

Beim Gegner hat er verschiedene Stärken ausgemacht: „Das sind Kämpfer, sie sind jung und spielen schnell und gut ihre Bälle. Deren Widerstand im Hinspiel kam für uns überraschend, die haben viel Lust zu spielen und man muss hart arbeiten, um die Punkte zu holen“, berichtet Anthis. Das Hinspiel gewann der STV knapp mit 3:2. Im Tie-Break wurde das Match erst mit dem 17. Zähler für die Hünxer entschieden.

Lisa-Marie Medved und Wiebke Lang fehlen

Für das Rückspiel sieht sich der Übungsleiter aber gewappnet: „Wir wissen jetzt, wie die agieren und meine Spielerinnen denken nicht, dass wir sie so einfach wegpusten“, erläutert Anthis. „Ich habe ihnen gesagt: Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr euch anstrengen. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg.“ Die Pause zuletzt fand Anthis nicht schlecht, dennoch fehlt ihm die Libera Lisa-Marie Medved. Da der Ersatz, Wiebke Lang, ebenfalls verhindert ist, wird es möglicherweise eine Lösung ohne Libera geben. „Wir haben das geübt und werden uns zusammen auf eine Strategie einigen“, gibt Anthis vor.