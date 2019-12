SVS lässt Punkte liegen

„Am Ende ist es eine gerechte Punkteteilung“, fasste Andre Feldkamp, Trainer der Kreisliga-A-Fußballer des SV Spellen, das Spiel gegen TuB Mussum zusammen, welches mit 2:2 (1:2) endete. Wenn es bei den „Schweizern“ aber auch in der zweiten Saisonhälfte Richtung Aufstieg weitergehen soll, muss jedoch auf jeden Fall eine Leistungssteigerung her. Und dann ist auch ein Punkt gegen das Bocholter Team aus dem Tabellenmittelfeld zu wenig.

In den ersten Minuten taten sich beide Mannschaften schwer, zielführende Toraktionen aus dem eigenen Ballbesitz zu erspielen. Coach Feldkamp begründete dies mit dem gegenseitigen Respekt, der bei den Spellenern noch durch die Niederlage im Hinspiel verstärkt worden sein dürfte.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Da war es fast schon abzusehen, dass eine Standardsituation der Ausgangspunkt für das erste Tor war. Nach einer Ecke war es der Mussumer Thomas Göring, der die Nachlässigkeit in der Hintermannschaft zum 0:1 bestrafte. Wie auch im weiteren Verlauf der Begegnung hatte der SVS aber die größeren Spielanteile. In Spellen wollte man sich nicht lange mit dem Rückstand zufrieden geben, und so war es Innenverteidiger Hendrik Gockel, der ebenfalls nach einer Ecke am schnellsten reagierte und so den gerechten Ausgleich erzielte.

Als Schiedsrichter Jens Hempel schon fast zur Pause pfiff, war es der starke Gästestürmer Daniel Giesbers, der in Minute 45 die Führung erzielte. Trotz der individuellen Klasse von Giesbers hätte die SVS-Verteidigung hier den Gegentreffer verhindern können.

„In der Pause habe ich meinem Team dann klar gemacht, dass wir mit einer guten Moral noch mindestens einen Punkt erkämpfen können“, so Feldkamp über seine Ansprache. Gesagt, getan: Der phasenweise stark aufspielende Niklas Hofmeister war nur drei Zeigerumdrehungen nach dem Wiederanpfiff zur Stelle und erzielte nach gelungener Einzelaktion das 2:2.

Dabei blieb es dann auch, obwohl die Einwechslung von Joshua Brauer kurzzeitig nochmal Schwung ins Spellener Angriffspiel brachte.

Am Ende kann sich das Heimteam sogar noch bei Torwart Florian Albri bedanken, der eine Viertelstunde vor Ende noch einen fragwürdigen Elfmeter parierte, der auf einen unsauberen Zweikampf des eingewechselten Silas Bargmann folgte. Bargmann sah hier die gelbe Karte und mit der letzten Aktion sogar noch Gelb-Rot, wobei sein Offensivfoul nicht derartig geahndet hätte werden müssen.

SVS: Albri; Claßen (53. Bargmann), Gockel, Puschmann, Hofmeister (90. P. Lucahsen), Badu, Launag, Pöss. Tepaß, Radetzko, Wiemann (66. Brauer)