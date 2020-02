SV Spellen steht im Finale des Kreispokals

Die Bezirksliga-Fußballerinnen des SV Spellen stehen nicht nur im Finale des Kreispokals Rees-Bocholt, sondern haben sich mit dem 2:0 (2:0)-Erfolg über den SV Haldern auch gleich für den Niederrheinpokal qualifiziert.

Die Mannschaft von Trainer Detlef Lamers präsentierte sich auf dem heimischen Kunstrasen stark und ging nach einer halben Stunde durch Vivien Schwennen mit 1:0 in Führung (30.). Auch der zweite Treffer der Gastgeberinnen ließ nicht lange auf sich warten. Michelle Peters besorgte per Elfmeter das 2:0 kurz vor dem Gang in die Kabine (43.).

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Nach dem Pausentee standen die Damen des SVS hinten weiterhin stabil, investierten aber nicht mehr ganz so viel in der Offensive. Die Gründe für diese Spielweise waren bei Lamers schnell gefunden: „Wir haben im zweiten Durchgang auch gegen den Wind gespielt. Im Spiel nach vorne ging das etwas schwerer, aber in der Defensive haben wir weiterhin sehr gut gearbeitet.“

Sportlich sind die Spellenerinnen nun ohnehin schon für den Niederrheinpokal qualifiziert, der Sieger des Kreispokals wird dennoch ausgespielt. Gegen wen die Lamers-Elf dann im Finale ran muss, steht allerdings noch aus. Am kommenden Freitag stehen sich GW Lankern und der SV Rees im anderen Halbfinale gegenüber.

Pyta musste improvisieren

Nicht so gut lief es bei den Damen des SuS 09 Dinslaken. Die Mannschaft von Trainer Meik Pyta schied im Viertelfinale des Kreispokals Duisburg/Mülheim/Dinslaken bei der Turnerschaft Rahm aus. Bei Wind und Regen mussten sich die dezimierten Dinslakenerinnen mit 1:3 (0:0) geschlagen geben.

Übungsleiter Pyta war schon vor dem Anpfiff gezwungen zu improvisieren, denn er hatte nur elf Spielerinnen und eine Verstärkung aus der Reserve mit dabei. „Die Mädels mussten teilweise auf ganz anderen Positionen spielen als sonst“, klagte der Coach.

Seine Mannschaft hielt im ersten Abschnitt dennoch die Null. Eine schlechte Nachricht gab es kurz vor der Pause aber, als sich Jennifer Larisch verletzte und durch Esma Hadzic ersetzt wurde. Die Wechselmöglichkeiten war damit schon vor dem Halbzeitpfiff aufgebraucht.

Die Gastgeberinnen gingen in der 56. Minute mit 1:0 in Führung und sorgten mit dem 2:0 acht Minuten vor dem Ende für die Vorentscheidung. Der Dinslakener Anschlusstreffer durch Sarah Bottländer (85.) brachte nichts, denn Rahm traf zwei Minuten später zum 3:1-Endstand.

„Mir ist der Pokal eigentlich nicht so wichtig. Die Meisterschaft zählt und deshalb bin ich auch nicht traurig darüber, dass wir ausgeschieden sind. Auch wenn ich der Meinung bin, dass wir das Spiel nicht unbedingt verlieren müssen“, fasste Pyta nach dem Schlusspfiff zusammen.