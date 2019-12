SV 08/29 Friedrichsfeld klettert auf den achten Platz

Im zweiten Anlauf hat sich für die SV 08/29 die Fahrt nach Oberhausen gelohnt: Nachdem die Partie am vergangenen Sonntag schon nach wenigen Minuten wegen schlechter Platzverhältnisse abgebrochen worden war, setzte sich der Friedrichsfelder Fußball-Bezirksligist am Donnerstagabend bei der zweiten Mannschaft von Arminia Klosterhardt mit 2:0 (2:0) durch.

„Wir waren in der ersten Halbzeit brutal effektiv“, freute sich Co-Trainer Timur Sürek. In den ersten zehn Minuten passierte nicht viel, dann tauten die Gäste auf: Finn Müller erzielte die Führung (13.) und auch am zweiten Treffer war der Torjäger beteiligt: Bei einem Konter legte er quer auf Blaz Vukancic, der nur noch einschieben musste (34.). Arminias einzige Gelegenheit landete am Pfosten, „ansonsten haben wir nichts zugelassen“, so Sürek.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

In der zweiten Halbzeit machte Klosterhardt Druck, Torwart Christian de Groodt hielt die Null, vorne verpasste 08/29 aber bei Kontern ein höheres Ergebnis. Immerhin kletterte das Team auf Platz acht.

08/29: de Groodt; Kausch, Weinkath, Derebasi, Vukancic (79. C. Wohlgemuth), Giesen, Jansen, Brija (88. Soemers), Horstkamp (84. Mielke), Weigl, Müller.