Der Weg des SuS 09 Dinslaken im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga ist in etwa so als wenn man versucht, eine Rolltreppe entgegen der Richtung hochzulaufen. Zwar stehen die Dinslakener derzeit wieder auf einem Nichtabstiegsplatz, haben aber nur zwei Zähler Vorsprung auf den Vorletzten und der Relegationsplatz ist nur einen Punkt weg.

Die Saison war von Beginn an kein Zuckerschlecken für die Dinslakener. Nach elf Spieltagen warf Trainer Thorsten Schramm das Handtuch und fortan übernahm ein Trio bestehend aus den Spielern Sebastian Pfeiffer, Jens Krönung und Julian Schubert.

Julian Schubert ist Wortführer an der Seitenlinie

Letzterer ist Wortführer an der Seitenlinie und kann nach zehn Spieltagen im Amt immerhin auf einen Punkteschnitt von 1,5 zurückblicken. Im neuen Kalenderjahr warten die 09er aber noch immer auf den ersten Sieg. Nach der Winterpause gab es zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das soll sich am kommenden Wochenende ändern, wenn der SuS mit dem SC 26 Bocholt einen seiner Verfolger zu Gast hat. „Am Sonntag gibt es den ersten Sieg, da bin ich optimistisch“, freut sich Schubert auf die Begegnung.

Aber was hat sich nach der Ära Schramm beim SuS geändert? „Wir haben“, erklärt Schubert, „uns als Mannschaft weiterentwickelt. Wir haben zwar mittlerweile nur noch einen dünnen Kader, aber bei uns kämpft jeder für jeden.“ Immerhin ein kleiner Aufwärtstrend ist zu erkennen, denn in den vergangenen zehn Spielen hat der SuS 09 fast doppelt so viele Punkte geholt wie in den ersten elf. So ganz befreien konnten sich die Dinslakener aus der Abstiegszone aber bisher nicht. Mit einem Sieg gegen Bocholt wäre ein erster Schritt getan.

Wegweisende Spiele

Wie schwer das Rennen um den Klassenerhalt noch wird, weiß auch Übungsleiter Schubert: „Wir kennen den Ernst der Lage und wissen, dass das ein sehr harter Kampf wird. Aber wir wissen auch, was wir können, und dass wir schon deutlich besser stehen als noch im Oktober.“

Auf die Dinslakener warten jetzt wegweisende Spiele. Neben dem Duell mit Bocholt hat der SuS 09 unter der Woche noch ein Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten Mülheimer FC 97. Anschließend geht es gegen den Mülheimer SV 07 und dann nach Stenern, ein weiterer Konkurrent in der unteren Region. „Gegen den Mülheimer FC 97 sehe ich uns auch nicht ohne Chance. Bei uns auf der Asche spielt keiner gerne, da ist was drin“, ist Schubert optimistisch.

Was ebenfalls für den SuS 09 im Tabellenkeller spricht, ist die Anzahl der Spiele. Die Dinslakener haben zwei Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz und damit auch mehr Chancen, noch nachzulegen. Fest steht aber, es müssen Siege her, um in ruhigere Fahrwasser zu gelangen.