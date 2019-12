Dinslaken. Eine verkorkste Phase in der ersten Halbzeit brachte den Fußball-Bezirksligisten SuS 09 Dinslaken beim RSV Praest auf die Verliererstraße.

Da war mehr drin! Eine verkorkste Phase in der ersten Halbzeit brachte den Fußball-Bezirksligisten SuS 09 Dinslaken beim Tabellenfünften RSV Praest auf die Verliererstraße. Nach einem 1:3-Rückstand zur Pause verloren die Blau-Weißen am Ende mit 3:4.

Die Anfangsphase gelang den Dinslakenern noch, in der 22. Minute schloss Marcel Ehrhardt eine schöne Einzelleistung sogar zum 1:0 ab. „Danach waren wir aber viel zu ungeduldig, haben viele Bälle unnötig verloren“, sagte Julian Schubert aus dem Trainerteam. „Außerdem hat der Schiedsrichter auf beiden Seiten schlecht entschieden.“ Der Ausgleich durch Danny Stein (24.) und Mike Wezendonks 2:1 (33.) seien abseitsverdächtig gewesen. Als SuS-Torwarttrainer Dennis Strewginski protestierte, zeigte ihm der Unparteiische Frank Breil die rote Karte, und acht Minuten später musste Praests Rene Groes wegen Nachtretens vorzeitig mit „Rot“ vom Platz. „Fragwürdig“, befand selbst Schubert.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Danny Stein (44.) und Marvin Müller (49.) schossen in Unterzahl ein 4:1 heraus, die Treffer von Sebastian Pfeiffer per Elfmeter (73.) und Ehrhardt (76.) sorgten noch einmal für Hoffnung beim SuS. Aber selbst als RSV-Torwart Dennis Döring wegen Nachtretens die rote Karte sah (82.), gelang der Ausgleich nicht mehr. Dafür bekam Dinslakens Max Suchomel in der Nachspielzeit noch die gelb-rote Karte.