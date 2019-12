STV Hünxes Trainer Anthis hadert mit zu vielen Fehlern

Die Oberliga-Volleyballerinnen des STV Hünxe mussten nach einer intensiven, aber auch von vielen Fehlern geprägten Partie gegen Tusem Essen eine 1:3 (20:25, 25:18, 17:25, 25:27)-Niederlage einstecken. Im ersten Satz waren die Gäste die bessere Mannschaft und führten bereits mit 20:14, als Hünxes Trainer Konstantin Anthis eine Auszeit nahm und die Mannschaft durch eine gute Aufschlagserie von Christin Weyck auf 19:20 herankamen, woraufhin der Trainer der Gäste mit einer erneuten Auszeit reagierte, nach der die Essenerinnen den Sack zumachten.

Starke Angaben

Im zweiten Satz zeigten sich die Gastgeberinnen präsenter und gingen nach starken Angaben von Lisa Haas mit 5:0 in Führung. Die Essenerinnen kamen auch in der Folge kaum an den Ball und bauten viele Fehler ein, so dass der STV auf 20:12 davonzog. In der Schlussphase vergaben die Hünxerinnen zwar die ersten vier Möglichkeiten, um den Satz zu beenden, ließen aber nichts mehr anbrennen.

Von der Leistungssteigerung des STV war im dritten Durchgang nur noch wenig zu sehen. In der Anfangsphase führte Hünxe noch, doch spielte danach immer fehlerhafter, so dass die Essenerinnen auf 19:9 davonzogen, woraufhin Anthis bereits seine zweite Auszeit nahm. Danach wurden die STV-Damen wieder besser und kämpften sich mit einigen gut gespielten Angriffen auf 14:21 heran, doch der Vorsprung der Gäste war nicht mehr aufzuholen.

Im vierten Durchgang zeigten sich die Gastgeberinnen zunächst wieder wie ausgewechselt und gingen schnell mit 7:2 in Führung. Doch im weiteren Verlauf schienen die Hünxerinnen immer nervöser zu werden.

Anthis mahnt zur Konzentration

Als Tusem sich auf 16:19 herangekämpft hatte, holte Anthis seine Mannschaft zu sich und sagte in die Runde: „Das darf nicht passieren!“, womit er sein Team zur Konzentration mahnte. Doch der STV baute immer mehr Fehler ein und musste sich in einem Satz, den die Hünxerinnen über weite Strecken dominiert hatten, geschlagen geben.

„Da war mehr drin, aber wir konnten nicht so spielen wie geplant. Die Reserve-Spielerinnen waren zu nervös“, haderte Anthis mit dem Ausfall von Larissa Abel, die sich im Training eine Handverletzung zugezogen hatte. Außerdem konnte Rena Lünenstraß wegen einer Fußverletzung nicht uneingeschränkt spielen.

„Im zweiten Satz hat die Mannschaft gezeigt,was sie kann, aber insgesamt haben wir viel zu viele unnötige Fehler gemacht, vor allem im vierten Satz. Aber es ist gut zu wissen, wo wir unsere Probleme haben, daran gilt es jetzt zu arbeiten“, meinte der Coach.