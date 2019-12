Stimmungsvolles Derby geht in Hiesfeld an den MTV Dinslaken

Siebenmal in Folge hatten die Handballer des MTV Rheinwacht zuletzt dem Gegner beim Jubeln zusehen müssen. Im Kreispokal-Derby bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade konnten sich die Dinslakener endlich einmal wieder von ihren Fans feiern lassen. Nach dem nie glanzvollen, aber letztlich souveränen 29:24 (16:13)-Sieg über den Nachbarn aus der Oberliga war der Applaus der eigenen Anhänger Balsam für die geschundene Seele des Regionalligisten. Doch auch der Unterlegene musste sich nicht grämen. Die Gastgeber hatten über weite Strecken sehr ordentlich Paroli geboten, und Gewinner war an diesem Dienstagabend sowieso der Handball in der Region. Rund 400 Zuschauer sorgten in der neuen GHZ-Halle für prächtige Stimmung. „Das ist wahrscheinlich das bestbesuchte Kreispokal-Viertelfinale deutschlandweit“, vermutete Zuschauer Bastian Schwengers, selbst schon für Hiesfeld und Dinslaken aktiv, vor dem Anpfiff wohl nicht zu Unrecht.

Die Stimmungshoheit hatten dabei von Beginn an die MTV-Fans, auf dem Parkett hatte dagegen der Außenseiter in den ersten Minuten noch Oberwasser. Youngster Sören Hillig zeigte im HSG-Tor gleich einige Paraden und hatte seinen Anteil daran, dass Hiesfeld/Aldenrade nach acht Minuten noch mit 5:3 vorne lang. Die Gäste ließen sich davon diesmal nicht aus der Ruhe bringen, gingen beim 7:8 (11.) von Fabian Gorris erstmals in Führung und gaben die im weiteren Verlauf nicht mehr aus der Hand.

Gut aufgelegter Nils Ahlendorf

Beim 16:20 (42.) lag Dinslaken erstmals mit vier Toren vorne, spannend wurde es danach nicht mehr, auch wenn sich der Oberligist nie völlig abhängen ließ. Für die große Überraschung fehlte dann doch ein Quäntchen, dazu hielt der gut aufgelegte Nils Ahlendorf im MTV-Tor auch noch einige freie Bälle.

„Der MTV hat die reifere Spielanlage gezeigt und völlig zurecht gewonnen. Wie auch häufig in der Meisterschaft haben wir zu viele Chancen ausgelassen und zu viele Abspielfehler gemacht. Dazu hat mir für ein Derby in der Abwehr auch ein wenig Aggressivität gefehlt“, resümierte HSG-Trainer Harry Mohrhoff.

Harald Jakobs ist zufrieden

Auf der anderen Seite wollte Harald Jakobs nicht klagen: „Es hat sicher nicht alles geklappt, aber wenn man bedenkt, in welcher Situation wir uns befinden, war das schon eine ansprechende Leistung“, befand der Rheinwacht-Coach, der sich auch von der Atmosphäre in der Halle angetan zeigte: „So ein Derby kurz vor Weihnachten, das könnte es eigentlich jedes Jahr geben.“

In der Meisterschaft wollen die Nachbarn aber am liebsten so schnell nicht wieder aufeinandertreffen. Das findet auch Harry Mohrhoff: „Das Wichtigste bleibt, dass beide Mannschaften die Klasse halten.“

HSG: Hillig, Adrian Schnier; Kirchner (5), Homscheid (7/3), Berner, Pobric, Möller, Marijanovic (4), Terhorst, Jüngling (1), Blum (7), Jesper Schnier, Strehl, Ebbing.

MTV: Ahlendorf, Steffel; Höffner (2), Ahls, Gorris (13/8), Hahn (4), Jakobs, Krogmann, Enders (3), Pagalies, Tomke (3), Kruse (1), D’ Auria (3).