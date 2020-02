Spitzenreiter aus Hiesfeld lässt Hamborn 07 keine Chance

Als Marcus Behnert am Sonntagmorgen aus dem Fenster schaute, schwante dem Trainer des TV Jahn Hiesfeld schon wieder Böses in Form eines weiteren sturmbedingten Spielausfalls. „Alle waren heiß, wollten unbedingt loslegen“, wusste Behnert, der entsprechend aufatmete, als der Ball schließlich auf dem Kunstrasen von Gastgeber Hamborn 07 rollte. Der 36-Jährige musste sich von nun an überhaupt keine Sorgen mehr machen. Nicht wegen des Windes und erst recht nicht wegen der Vorstellung seiner Landesliga-Fußballer. Die geriet nämlich ausgesprochen souverän. Beim 5:0 (3:0)-Erfolg ließ der Tabellenführer aus Dinslaken den „Löwen“ nicht den Hauch einer Chance und sendete gleich ein starkes Zeichen an die Verfolger.

„Die Jungs haben alles gut umgesetzt. Wir hatten wenig Ballverluste und waren sehr konzentriert bei der Sache“, lobte Behnert. Auch Innenverteidiger Kevin Kolberg war mit dem Auftritt im Holtkamp vollkommen zufrieden: „Hamborn hat ja kaum einmal aufs Tor geschossen, und wir haben den Ball gut laufen lassen“, befand der Routinier.

Pascal Spors stochert sich zum 1:0

Bei aller Freude über den souveränen Sieg im ersten Pflichtspiel 2020: Die Hamborner Hausherren, die auf einige Stammkräfte verzichten mussten, waren an diesem Tag auch kein echter Prüfstein für die „Veilchen“, denen auf dem Weg zum Titel noch deutlich schwierige Aufgaben bevorstehen dürften.

Nur in der Anfangsphase entwickelte 07 etwas Offensivdrang. Auf der rechten Seite wurde es über Ex-Profi Nico Klotz ab und an gefährlich, Gegenspieler Tom Hasel fand aber schnell in die Partie. Vom früheren MSV-Akteur, der im Winter nach Hamborn kam. war nach zehn Minuten überhaupt nichts mehr zu sehen. Der TV Jahn übernahm das Kommando. Gino Mastrolonardo ließ die erste Chance noch aus (11.), eine Minute später jubelten die Gäste aber bereits, nachdem Pascal Spors den Ball aus dem Gewühl heraus über die Linie gestochert hatte. Damiano Schirru legte das 2:0 aus stark abseitsverdächtiger Position nach (24.), doch auch ein Pfiff zu ihren Gunsten hätte den Hambornern an diesem Tag wohl nicht geholfen. Viel zu überlegten agierte jetzt der Spitzenreiter, der durch Schirru gleich die nächste große Chance hatte (25.).

Ömer Akbel und Ahmet Uzun treffen

Nach dem bis dato schönsten Angriff des Tages über Schirru und Kevin Menke fiel noch vor der Pause der dritte Jahn-Treffer. Der emsige Neuzugang Ömer Akbel vollstreckte bei seinem Pflichtspieldebüt ohne große Mühe (43.).

Neben dem 21-jährigen Angreifer, der es zuletzt bei Eyüpspor in der Türkei versucht hatte, überzeugte im Mittelfeld mit Ahmet Uzun ein weiterer Neuer. Nicht nur wegen seines Treffers zum 0:4 (52.), den Akbel aufgelegt hatte.

Auch wenn der Gastgeber auch zuvor nie den Eindruck machte, noch einmal eine Wende herbeiführen, war die Begegnung damit endgültig gelaufen. Gino Mastrolonardo erhöhte nach Pass von Uzun weiter (66.), danach ließen es die „Veilchen“, auch bedingt durch die vier Wechsel, die Behnert bis zur 80. Minute vornahm, etwas ruhiger angehen.

So durfte auch der bis dahin völlig beschäftigungslose Marian Ograjensek im Jahn-Tor noch zweimal eingreifen. Mehr passierte nicht. Und das war an diesem Nachmittag aus Hiesfelder Sicht auch völlig in Ordnung so.

TV Jahn:Ograjensek; Spors, Wichert, Kolberg, Hasel, Krystofiak, Mastrolonardo (73. Danijel Gataric), Uzun (80. Kisters), Schirru (59. Kuipers), Menke, Akbel (65. Falkenreck).