Schnelles Wiedersehen der Dinslakener Handball-Nachbarn

Erst vor knapp drei Wochen standen sich die Handballer der HSG Hiesfeld/Aldenrade und des MTV Rheinwacht Dinslaken gegenüber. Regionalligist MTV setzte sich im Kreispokal-Viertelfinale durch, das Oberliga-Team der HSG hat schon heute Gelegenheit zur Revanche. Dabei wird das neuerliche Aufeinandertreffen der beiden Nachbarn allerdings nur 25 Minuten dauern. Beide Vereine sind ab 14 Uhr Gast beim 7. Neujahrsturnier des HC Sterkrade 75 in der Oberhausener Halle Biefang. Neben dem ausrichtenden Bezirksligisten wollen sich dort auch Oberligist Unitas Haan und Verbandsligist Rot-Weiß Oberhausen für die in einer Woche wieder Fahrt aufnehmende Meisterschaft in Form bringen.

„Die Titelverteidigung ist keine Pflicht“, betont Harald Jakobs, Trainer des im letzten Jahr erfolgreichen MTV, „die Mannschaft soll einfach wieder ein bisschen Matchpraxis bekommen und sich einspielen.“ Das Dinslakener Regionalliga-Schlusslicht muss auch mit einer Rumpftruppe antreten. Mit Luca Steffel steht wohl nur ein Torhüter zur Verfügung, dazu fehlen einige Akteure urlaubs- oder berufsbedingt. Verletzt nicht dabei sein beim Turnier seines Heimatvereins kann Max Reede, der immer noch mit der Fußverletzung aus dem Bonn-Spiel Mitte Dezember zu kämpfen hat. Der Halblinke will aber noch vor dem wichtigen Spiel in Remscheid am nächsten Samstag ein paar „Gehversuche“ machen.

Die hat Kreisläufer Dennis Backhaus schon hinter sich. Beim Training am Donnerstag war der Abwehrchef erstmals wieder dabei, lief aber noch merklich unrund. Ein Einsatz in Remscheid ist ungewiss, aber wohl immer noch wahrscheinlicher als der von Keeper Marco Banning, der zum Jahresbeginn immer noch nicht wieder im Tor stand, sondern seine Übungen etwas abseits verrichtete.

Harry Mohrhoff war mit seinem Team vor einem Jahr noch beim Turnier in Haltern-Sythen zu Gast. Jetzt freut sich der Trainer der HSG auf die Veranstaltung in Sterkrade: „Das ist eine schöne Sache. Wir müssen nicht weit fahren und die Gegner sind anspruchsvoll.“ Mohrhoff hatte seinem Team eine zweiwöchige Pause gegönnt.

Die HSG war erst am Donnerstag mit einem Trainingsspielchen gegen den Verbandsligisten HCTV Rhede wieder eingestiegen, am Freitagabend gab’s vor allem Wurftraining. Auch im Turnier soll es vor allem darum gehen, „dass sich alle bewegen.“ Ein paar Urlauber fehlen noch, ergänzt wird der Kader durch Spieler aus der Reserve.