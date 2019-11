Schlusslicht HSG Hiesfeld/Aldenrade ist krasser Außenseiter

Dinslaken. Der Tabellenletzte muss am Sonntagnachmittag beim Spitzenreiter in Rheinhausen ran. Der Gästetrainer nimmt Veränderungen am Kader vor.

Es ist so etwas wie das Spiel der Gegensätze, wenn die Handballer der HSG Hiesfeld/Aldenrade sich am Sonntag um 17 Uhr beim HC Wölfe Nordrhein vorstellen. Der Gastgeber hat mit nur einem Verlustpunkt den Platz an der Sonne in der Handball-Oberliga inne und scheint sich nach dem Abstieg aus der Regionalliga mehr als erholt zu haben. Die Gäste um Trainer Harry Mohrhoff sehnen sich nach erfolgreichen Tagen. Der Aufsteiger steht nach acht Spieltagen auf dem letzten Platz und muss im Kampf um den Klassenerhalt dringend punkten.