Bei der Sanierung der Bezirkssportanlage Voerder Straße müssen die Arbeiter um eine Stelle auf dem geplanten zweiten Kunstrasenplatz herum arbeiten. Dort werden im Erdboden Überreste einer Bombe aus dem zweiten Weltkrieg vermutet, berichtete Stefanie Sander für die Stadtverwaltung am Dienstag in der Sitzung des Sportausschusses. Erst wenn der Kampfmittelräumdienst den Bereich freigegeben hat, kann auch dort gewerkelt werden. Besonders groß scheint die Gefahr aber nicht zu sein, denn die Bomben-Experten lassen sich Zeit: „Wir müssen auf einen Termin warten“, so Sander, „der wird in etwa zwei Monaten sein“.

Bis auf insgesamt vier Verdachtsstellen, die durch Luftaufnahmen entdeckt wurden und zum Teil bereits entschärft sind, läuft auf der Heimatanlage des SuS 09 ansonsten alles „bombig“. Am 30. September vergangenen Jahres startete die Sanierung, zum jetzigen Stand ist der Fortschritt wie geplant. Unter anderem entstehen zwei Kunstrasenplätze und eine Kunststoff-Laufbahn.

Baupausen nach langen Regenfällen

Aufgrund längerer Regenfälle kommt es gelegentlich zu mehrtägigen Baupausen, zurzeit ruhen die Arbeiten am neuen Mini-Spielfeld. Die Verwaltung sei „vorsichtig optimistisch“, dass die Anlage wie geplant im August dieses Jahres wieder in Betrieb genommen werden kann, hieß es im Sportausschuss.

Knapp 900.000 von 4 Millionen Euro Budget sind inzwischen eingesetzt worden. „Die kostenintensiven Arbeiten kommen noch“, sagte Stefanie Sander. Wegen des Baulärms habe es bisher von den Anwohnern keine Beschwerden gegeben, allerdings klagten Anlieger der Zufahrt über die Rotbachstraße über den Lkw-Verkehr. Der liege in Spitzenzeiten bei vier bis acht Lkw-Fahrten pro Stunde, erklärte Sander: „Das ist sicher eine Belastung und wird in nächster Zeit nicht weniger, aber ein Ende ist ja absehbar.“