Umbau der Sportanlage in Lohberg kostet 15,5 Millionen Euro

Die Gesamtkosten für die Umgestaltung der Bezirkssportanlage in Lohberg werden in einem Handlungskonzept mit 15,5 Millionen Euro veranschlagt.

Die Stadtverwaltung will die Neugestaltung der Bezirkssportanlage in Lohberg in drei Bauabschnitten bis zum Jahr 2023 bewältigen. Das geht aus dem Integrierten Handlungskonzept hervor, das ein Kölner Stadt- und Regionalplanungsbüro unter dem Titel „Lohberg – Vielfalt in der Stadt“ entwickelt hat und am 9. Dezember zuerst im Sozialausschuss und Bauausschuss im Rathaus diskutiert wird. Demnach sollen zunächst die Außensportflächen hergerichtet werden, dann Hoch- und Tiefbaumaßnahmen folgen und zum Abschluss eine Sporthalle gebaut werden. Die Gesamtkosten betragen nach derzeitigem Stand 15,5 Millionen Euro.