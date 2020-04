Rot-Weiß-Damen initiieren Spendenaktion für ihren Verein

Dinslaken. Die Damenmannschaft des TC RW Dinslaken sorgt sich in der Corona-Krise besonders um ihren Tennisverein und hat per Video zur Spende aufgerufen.

Die erste Damenmannschaft des TC RW Dinslaken sorgt sich in der Corona-Krise besonders um ihren Tennisverein und hat per Youtube-Video einen Spendenaufruf gestartet. „Das gesamte Clubleben steht still, aber leider laufen die fixen Kosten des Vereins wie die Instandhaltung von Halle und Außenplätzen sowie die Platzaufbereitung weiter. Da hängt ein echter Rattenschwanz dran“, erläutert Christina Grams. „Für uns ist der Verein wie eine große Familie. Wir hoffen, dass wir mit dieser Aktion dabei helfen können, dass bei Rot-Weiß nach der Krise alles so sein kann, wie es vorher war.“

Das Ziel von 3000 Euro haben die Initiatoren wie folgt errechnet: „Wir haben rund 300 Mitglieder bei den Erwachsenen. Wenn jeder zehn Euro gibt, ist dem Verein sehr geholfen“, so Grams. Gespendet werden kann auf https://www.gofundme.com/f/coronakrise-unterstutzung-fur-rw-dinslaken