Nur Hiesfelds Defensive bereitet Pluhnau noch Kopfschmerzen

Die zweite Mannschaft des TV Jahn Hiesfeld hat in der Fußball-Kreisliga A eine starke erste Saisonhälfte absolviert und steht nach 16 Partien mit 28 Zählern auf dem vierten Tabellenrang. Außerdem stellen die Hiesfelder mit 56 Treffern hinter dem Spitzenreiter Genc Osman II (62) die zweitbeste Offensive der Liga. Das Manko der Hiesfelder ist die Defensive, die Jahn-Reserve musste schon 38 Gegentore hinnehmen. „Unsere Neuverpflichtungen haben Zug gegeben. Außerdem hat die Mannschaft noch einen Tick dazugelernt. Unsere Offensive ist richtig gut, aber wir müssen an der Defensive arbeiten. Ansonsten haben wir eine gute Hinrunde gespielt. Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft“ fasst Jahn-Trainer Frank Pluhnau zusammen.

Schwerpunkt auf der Abwehrarbeit

In der Wintervorbereitung soll der Trainingsschwerpunkt auf der Abwehrarbeit liegen. Die vielen Gegentore sieht der Coach allerdings auch durch einige verletzungsbedingte Ausfälle begründet. „Wir haben viele Tore wegen Umstellungen kassiert. Wir hoffen, dass wir in der Rückrunde eine eingespielte Mannschaft haben, so dass wir eine konstante Viererkette spielen lassen können“, setzt Pluhnau auch auf die Rückkehr einiger Akteure nach der Winterpause.

Die Chancenverwertung, eines der größten Mankos der spielstarken Mannschaft in den letzten Jahren, habe sich verbessert, doch „wir hätten noch deutlich mehr Tore schießen können“, räumt auch der Übungsleiter ein. „In der Offensive sind wir gut aufgestellt, wir sind immer für zwei bis drei Tore gut. Aber es muss auch mal reichen, mit nur einem Tor zu gewinnen“, betont Pluhnau nochmals die Bedeutung der Defensive. Passenderweise haben die „Veilchen“ ihr Leistungsspektrum in den letzten beiden Partien vor der Winterpause offenbart. Das 1:8 bei Genc Osman II bezeichnete Pluhnau als das mit Abstand schlechteste Spiel seiner Mannschaft. „Auch wenn da einige Leistungsträger gefehlt haben, darfst du dich nicht mit acht Toren abschießen lassen. Die Art und Weise hat mit überhaupt nicht gefallen. Das werden wir auch noch einmal analysieren“, kündigte der Coach an.

„Von Anfang bis Ende Knallgas“

Eine Woche später zeigten die Hiesfelder mit einem 13:0 gegen Albania Duisburg die passende Reaktion. „Das war hervorragend, die Mannschaft hat von Anfang bis Ende Knallgas gegeben“, lobte Pluhnau. „Ich hoffe, dass wir in der Rückrunde an die Hinrunde anknüpfen können. Ich bin sehr zuversichtlich, da wir eine starke Truppe haben und noch einige Verletzte zurück kommen“, so der Trainer. Die Rückrunde startet für die „Veilchen“ am 16. Februar beim Tabellenletzten Yesilyurt Möllen.

Trainingsstart war am Montag, an Testspielen stehen fest: 12. Januar GSV Moers III (H), 19. Januar GSV Moers, 25. Januar SV Spellen, 2. Februar TuS Xanten (H), 9. Februar VfR 08 Oberhausen II (A)