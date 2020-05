Nächste Hochzeit: Saisonstart beim MTV Dinslaken verschoben

Dinslaken. Die Auftaktpartie des MTV Rheinwacht Dinslaken in Ratingen wird verlegt, weil Marco Banning am 29. August heiratet. Training startet Montag.

Ob die Saison in der Handball-Regionalliga wie geplant am letzten Augustwochenende beginnen kann, ist angesichts der Corona-Pandemie aktuell noch ziemlich ungewiss. Die Herren des MTV Rheinwacht Dinslaken werden definitiv nicht am 29. August beginnen, wie es der kürzlich erschienene Spielplan vorsah. Das Auswärtsspiel bei der SG Ratingen wurde auf einen noch unbestimmten Termin verlegt, weil Dinslakens Ex-Torhüter und jetziger Teammanager Marco Banning an diesem Tag seine langjährige Freundin Manuela heiraten wird.





Mirko Krogmann hatte seinen Vertrag beim MTV aufgelöst. Nun wird der lange Linkshänder mit dem Verbandsligisten HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen in Verbindung gebracht. Dort hat sein ehemaliger Homberger Mitspieler Mirko Szymanowicz den Trainerposten übernommen.





Am Pfingstmontag starten die Dinslakener unter ihrem neuen Trainer Boris Lietz in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. In die Douvermannhalle dürfen sie dabei noch nicht. Die soll erst ab nächsten Freitag wieder nutzbar sein. So wird wohl erstmal am MTV-Platz in Eppinghoven trainiert.