Nach zwei Niederlagen in Folge dürfen sich die Landesliga-Handballerinnen des MTV Rheinwacht Dinslaken über zwei Punkte im Abstiegskampf freuen. Mit 27:15 (14:8) gewann die Mannschaft von Trainer Sascha Zwanzig-Zeh überraschend deutlich gegen den achtplatzierten TV Issum.

Dabei starteten die MTV-Damen hellwach in die Partie und gingen bereits nach einer knappen Viertelstunde mit 10:5 in Führung. Anders als noch in den vergangenen Wochen begann der MTV hochkonzentriert, setzte den Gegner früh unter Druck und übernahm die Kontrolle über die Begegnung. Nicht nur im Angriff, auch in der Abwehr agierte der MTV nahezu fehlerlos, so dass die Gäste aus Issum im ersten Durchgang lediglich acht Tore zustande brachten.

Vorentscheidung eine Viertelstunde vor Schluss

Auch in Halbzeit zwei ließen die MTV-Damen nichts anbrennen und machten da weiter, wo sie aufgehört hatten. Bereits eine gute Viertelstunde vor Schluss setzten sich die Dinslakenerinnen mit 20:11 ab und sorgten damit schon früh für eine Vorentscheidung. Der TV Issum hatte daraufhin nicht mehr viel entgegenzusetzen und musste sich am Ende gegen einen zu starken MTV geschlagen geben.

Gelungene Vorstellung

Coach Zwanzig-Zeh freute sich über die gelungene Vorstellung seiner Mannschaft: „Im Vergleich zu den letzten Wochen war die komplette Mannschaft wie ausgewechselt. Man hat von der ersten Minute an gemerkt, dass die Mädels motiviert sind und unbedingt gewinnen wollen. Das, was wir im Training geübt haben, wurde perfekt umgesetzt, wir waren konsequenter im Angriff, haben unsere Chancen genutzt und standen hinten trotzdem sicher, so kann es gerne weiter gehen“, erklärte er.

In den kommenden Wochen warten mit dem Tabellendritten TSV Bocholt und dem viertplatzierten TV Beckrath zwei ernstzunehmende Gegner auf die MTV-Damen. „Ich hoffe, dass die Spiele überhaupt stattfinden können, denn in den letzten Tagen wurden einige Spiele auf Grund des Corona-Virus abgesagt. Hoffentlich können wir die Saison vernünftig zu Ende bringen und haben die Möglichkeit, aus eigener Kraft die Klasse zu halten, das ist erstmal das Wichtigste“, so der Übungsleiter.

MTV: Körner, Mittelsdorf (4), Barton (4), Cichaszek (5), Czeslik (7), Basfeld, Zeh (2), Schmidtke, Spiecker, Gerau (3), Plett (1), Beuke (1), Schäfer.