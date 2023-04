MTV Rheinwacht Dinslaken ist auch in Remscheid chancenlos

Dinslaken Bei der HG Remscheid zeigt der MTV Rheinwacht Dinslaken eine ganz dürftige Vorstellung und unterliegt in der Handball-Regionalliga deutlich

Das war gar nichts. Nach der deutlichen Heimniederlage gegen Spitzenreiter Ratingen hatten sich die Regionalliga-Handballer des MTV Rheinwacht für die Auswärtspartie bei der HG Remscheid viel vorgenommen. Doch auf dem Parkett war davon nur ganz wenig zu sehen. Beim 26:36 (11:17) kassierten die Dinslakener die nächste Packung. Die Luft ist nach der großartigen Serie in den ersten drei Monaten des Jahres, die nach einer schwachen Hinserie den Klassenerhalt sicherte, ganz offensichtlich raus.

Marius Timofte: "Haben den Kampf nicht angenommen"

„Wir haben den Kampf einfach nicht angenommen. Hinten hat die Aggressivität und vorne der Zug zum Tor gefehlt. Ab der 40. Minute haben wir uns dann ganz aufgegeben“, ärgerte sich Trainer Marius Timofte über den katastrophalen Auftritt seiner Schützlinge, die es einem Gastgeber, der zuletzt selbst keine Bäume ausgerissen hatte, von Beginn an viel zu leicht machte.

Nur Kapitän Tuda überzeugt im Angriff

Timofte hatte zwar seinen gesamten Kader zur Verfügung und wechselte auch recht schnell durch, wirklich ebenbürtig waren die Dinslakener aber in keiner Konstellation. Nur bis zum 4:4 (9.) hielt der MTV, bei dem offensiv nur Kapitän Philipp Tuda mit neun Treffern überzeugte, mit. Remscheid setzte sich, auch dank vieler leichtfertiger Ballverluste der Gäste, Mitte der ersten Hälfte auf 12:8 (20.) ab und baute den Vorsprung in der Folge immer weiter aus. Für eine Wende kam Dinslaken auch in der zweiten Hälfte nicht mehr in Frage, weil der MTV es dem HGR-Angriff immer wieder viel zu leicht machte. „Die Osterpause hat uns wohl nicht gut getan. Natürlich war das wieder ein guter Gegner, aber so dürfen wir uns einfach nicht präsentieren“, schimpfte Timofte.

MTV: Bystron, Köß; Feld (5/2), Pagalies (1), Lelgemann, Reede (3), Asci, Kryzun (1), Hoffmann (3), Tuda (9), Höffner, Schriddels, Dreier (4).

