MTV Dinslaken II bejubelt den Aufstieg in die Verbandsliga

Dinslaken Im abschließenden Landesliga-Topspiel gegen den TV Schwafheim macht der MTV Dinslaken II alles klar. 500 Zuschauer sehen einen 29:23 (15:11)-Sieg.

Die bis auf den letzten Platz gefüllte Douvermannhalle hatten beide Fanlager schon von der ersten Minute an in einen richtigen Hexenkessel verwandelt. Doch in der Schlussphase jubelten nur noch die Dinslakener Anhänger. "Landesliga war schön, Zeit für uns zu gehen", sangen die heimischen MTV-Schlachtenbummler schon lange vor der Schlusssirene. Im abschließenden Duell der beiden bis dato punktgleichen Landesliga-Topteams setzte sich die Rheinwacht-Reserve vor rund 500 Zuschauern verdient und letztlich ungefährdet mit 29:23 (15:11) durch und feierte anschließend ausgelassen den Aufstieg in die Handball-Verbandsliga. Bei den Gästen des TV Schwafheim floss auf der anderen Seite die ein oder andere Träne der Enttäuschung.

Marc Tomke erzielt nach fünf Minuten das erste Tor

Beide Mannschaften starteten ob der großen Kulisse ungewohnt nervös und ließen in der Anfangsphase Chancen in Serie aus. Erst in der fünften Minute erzielte Marc Tomke den ersten Treffer für die Hausherren, doch in der Folge wurden auch die Moerser sicherer. Bis zum 6:5 (14.) für Dinslaken blieb es richtig eng, dann begann der MTV sich, vor allem dank einer überragenden Deckungsleistung mit dem kaum zu überwindenden Innenblock mit Dennis Backhaus und Robert Jakobs, Tor um Tor abzusetzen. Mit einem Traumtor hinter dem Rücken stellte Dinslakens Spielertrainer und Linksaußen Luca d' Auria auf 11:7 (20.). Die bisweilen durchaus hart, aber nie unfair geführte Partie war damit aber noch lange nicht entschieden. Die erfahrenen Schwafheimer hielten weiter dagegen, bissen sich aber an der MTV-Abwehr häufig die Zähne aus und standen immer wieder kurz vor dem Zeitspiel.

Nach dem 28:21 von Nico Czeslik beginnen die Feierlichkeiten

Rheinwacht kam auch gleich wieder gut aus der Kabine und fand jetzt auch im Angriff gegen die offensivere Schwafheimer 5:1-Deckung vermehrt gute Lösungen. Beim 19:13 (35.) lagen die Gastgeber, die das Hinspiel in Moers noch mit 22:24 verloren hatten, erstmals mit sechs Toren vorne. Beim 23:19 (49.) schnupperten die Moerser nur noch einmal kurz an der Wende. Spätestens mit dem 28:21 (54.) durch einen von Nico Czeslik versenkten Tempogegenstoß war die Messe gelesen. Die Dinslakener Fans standen nur noch auf der Tribüne und bereiteten sich langsam darauf vor, den Aufstieg mit ihren Akteuren zu feiern. Wenig später glich die Douvermannhalle dann tatsächlich einem Tollhaus.

Harald Jakobs: "Haben sich die Jungs absolut verdient"

"Dieses Spiel heute mit dieser Stimmung haben sich die Jungs absolut verdient. Am Ende war sicher unsere Deckung der Schlüssel zum Erfolg und dass wir immer aufs Tempo gedrückt haben", befand Harald Jakobs, der seinem spielenden Sohn Robert und Luca d' Auria wieder weite Teile des Coachings abgenommen hatte.

MTV II: Grah, J. Terwiel, Reinhardt; Jakobs, P. Frank (1), H. Frank, Kruse (4), L. d' Auria (2), Hetzel (4), Backhaus, Nasufi (1), Tomke (7/5), L. Terwiel, Czeslik (8/1), Ahls (2), P. d' Auria.

