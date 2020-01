Menowin drückt dem TV Jahn Hiesfeld die Daumen zum Aufstieg

Die Nachricht ist dreizehn Sekunden lang. Deutlich kürzer als seine Songs, aber Menowin Fröhlich sagt sie auch nicht auf der Bühne in einer TV-Show wie „Deutschland sucht den Superstar“, bei „Promi Big Brother“ oder im „Sommerhaus der Stars“. Die hat der Sänger alle schon hinter sich. Menowins Botschaft geht diesmal direkt an die Fußballer des TV Jahn Hiesfeld. Auf der Facebookseite der Landesliga-Kicker meldete sich der ehemalige „DSDS“-Finalist am vergangenen Dienstag mit einem besonderen Video: Menowin ist ein Fan des TV Jahn!

„Nabend liebe Leute, hier ist euer Menowin.“ So beginnt die Sequenz des 32-Jährigen, er trägt einen rosa Pullover und deutet direkt in die Kamera: „Grüße gehen raus an meinen Bruder Ahmed und an den TV Jahn Hiesfeld. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und weiterhin viel Erfolg für den Aufstieg in die Oberliga!“

Freund des Co-Trainers

„Bruder Ahmed“ ist in dem Fall kein leiblicher Verwandter, sondern ein guter Bekannter Menowins: Hiesfelds Co-Trainer Ahmed Mohamad. „Ich kenne Ahmed und seinen jüngeren Bruder aus der Jugendzeit“, sagt der Sänger im Gespräch mit dieser Zeitung. „Ich habe Verwandtschaft in der Nähe von Essen und Gelsenkirchen“, so der gebürtige Münchner, der heute mit seiner Familie im Odenwald wohnt. „Früher haben wir viel zusammen gekickt, aber durch meine Musik dann aus den Augen verloren.“

Hiesfelds Co-Trainer Ahmed Mohamad stellte den Kontakt zu Menowin her. Foto: Jochen Emde / FUNKE Foto Services

Ein weiterer Bruder Ahmed Mohamads arbeitet allerdings auch im Musikgeschäft, „und ich habe irgendwann von Ahmeds Mannschaft erfahren“, erklärt Menowin Fröhlich. „Ich bin ja Fußball-Fan, die Spieler und der Verein sind mir total sympathisch. Ich finde das total geil, wenn das mit dem Aufstieg klappt“, macht er dem aktuellen Spitzenreiter Mut. Ein Spiel der „Veilchen“ auf dem Fußballplatz hat er noch nicht gesehen, „das ist doch ein bisschen weit von meinem Wohnort“. Doch sollte der Sprung nach oben gelingen, dann soll es auch nicht bei dem einen Gruß per Facebook bleiben: „Ich habe versprochen, dass ich dann zur Aufstiegsfeier komme. Und dann singe ich vielleicht auch für die Mannschaft. Dazu stehe ich.“

Stolz über die Unterstützung

Ahmed Mohamad ist natürlich stolz über die prominente Unterstützung: „Die Geste ist super“, findet der Co-Trainer des TV Jahn. „Menowin ist ein Freund der Familie und ich habe ihn gefragt, ob er mir einen Gefallen tun kann.“ Die Antwort ist seit Dienstag auf der Hiesfelder Facebook-Seite zu sehen.

>>Das ist Menowin Fröhlich

Menowin Fröhlich wurde durch die RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Im Jahr 2005 zog er in das Finale der letzten 20 Kandidaten ein, musste seine Teilnahme aufgrund seiner Verhaftung aber abbrechen. 2009 trat Fröhlich ein weiteres Mal bei „DSDS“ an und unterlag im Finale im Frühjahr 2010 Mehrzad Marashi.

Neben der Musik tauchte Menowin auch in weiteren TV-Shows auf: Im August 2015 zog er als Kandidat bei „Promi Big Brother“ ein und verließ das Haus nach 17 Tagen als Zweitplatzierter. 2016 nahm er an der „großen ProSieben Völkerball Meisterschaft“ teil und 2019 war er gemeinsam mit seiner Partnerin bei der Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“.

Mit den Gesetzen kam Fröhlich mehrmals in Konflikt. Er wurde 2005 wegen gefährlicher Körperverletzung und Betrugs zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Es folgten weitere Strafen wegen Körperverletzung (2011) und Fahrens unter Drogeneinfluss (2017