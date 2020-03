Andreas Matyjaszek hat die Hoffnung aufgegeben, im Aufstiegsrennen ein Wörtchen mitreden zu können: „Wir wollten noch um den zweiten Platz mitspielen, aber das hat sich jetzt erledigt“, ärgerte sich der Trainer des Fußball-B-Kreisligisten SGP Oberlohberg II über die 2:3 (0:0)-Niederlage bei der dritten Mannschaft des TV Jahn Hiesfeld. Der Tabellensechste hat nun elf Punkt Rückstand auf die Spitzenteams Lösort Meiderich und Viktoria Wehofen. „Ein Punkt wäre verdient gewesen“, meinte Matyjaszek, während Jahn-Spielertrainer Stefan Rausch zufrieden resümierte: „Wir haben anfangs tief gestanden und Nadelstiche gesetzt, aber insgesamt auch mehr investiert.“ Für Hiesfeld trafen Jannis Christ (46.), Mathias Böhmann (51.) und Almin Hodzic (80.), für die Oberlohbeger waren Erik Kwapil (50.) und Markus Becker (60.) erfolgreich.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Der VfB Lohberg verlor mit 0:2 (0:1) gegen Walsum 09. VfB-Trainer Sascha Turnau war nach dem Spiel sprachlos. Nicht wegen des Ergebnisses, sondern aufgrund des Verhaltens einiger seiner Spieler. „Durch Dummheit und absolute Undiszipliniertheit haben wir drei rote Karten bekommen. Nicht ein Foulspiel war dabei, das muss man sich mal vorstellen.“ Mit der spielerischen Leistung der verbleibenden Spieler war er aber sehr zufrieden: „Wir sind mit dem letzten Aufgebot angetreten und waren größtenteils die bessere Mannschaft, sogar in Unterzahl. Dafür haben die Jungs ihre Sache sehr gut gemacht.“

TV Voerde II - 1. FC Hagenshof 1:1 (1:0). „In der ersten Halbzeit lief’s gut, in der zweiten Halbzeit haben wir nachgelassen. Das Ergebnis ist für beide Seiten fair und in Ordnung“, resümierte Voerdes Trainer Kaeed Anwar, war aber mit der Leistung insgesamt zufrieden: „Die Jungs haben gut gespielt und mit dem Punktgewinn bin ich glücklich.“ Das Tor für die Voerder schoss Paul Pollok in der 15. Minute.

DJK Lösort Meiderich - SuS 09 Dinslaken II 3:2 (2:0). Die Moral stimmte bei den Dinslakenern. Trotz 0:2-Rückstand gab sich die Mannschaft nicht auf. „In der zweiten Halbzeit haben wir gut nachgelegt und wollten auch was mitnehmen. Am Ende hat es leider nicht gereicht, obwohl meine Mannschaft alles gegeben hat“, erzählte SuS-Coach Daniel Pilch. „Dazu kommt, dass wir im Moment großes Verletzungspech haben. Wir können froh sein, dass wir einen so breit aufgestellten Kader besitzen.“ Die beiden Tore für den SuS erzielten Dominik Perkuhn (57.) und Matthias Vahnenbruck (88.).