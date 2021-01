Lukas Kratzer kommt aus Königshardt zum SuS Dinslaken 09

Dinslaken Der Angreifer hatte in der Jugend für die Dinslakener gespielt und danach in Hiesfeld und Zweckel höherklassig Erfahrung gesammelt.

Fußball-Bezirksligist SuS 09 Dinslaken kann einen Winter-Neuzugang vermelden. Lukas Kratzer vom Ligakonkurrenten Sportfreunde Königshardt wechselt mit sofortiger Wirkung an die Voerder Straße. Der 25-Jährige war für die Oberhausener, die auf Platz acht vier Zähler mehr auf dem Konto haben als der aktuell 13. SuS, in der Hinserie in allen sieben Begegnungen zum Einsatz gekommen und hatte dabei einen Treffer erzielt.

Höherklassig in Zweckel und Hiesfeld

Kratzer war schon in der Jugend für die Dinslakener aufgelaufen, hatte dann in der Saison 14/15 für den TV Jahn Hiesfeld 18 Oberliga-Spiele bestritten, danach beim SV Zweckel in der Westfalenliga zwölf Tore in 25 Partien erzielt. Weitere Stationen des Angreifers waren der SV Hönnepel-Niedermörmter in der Landesliga und A-Ligist Glückauf Möllen.

Wann Kratzer erstmals für den SuS 09 auflaufen kann, steht auf Grund des Lockdowns noch in den Sternen. Sein neuer Trainer Julian Schubert hatte erst am Mittwoch erklärt, dass er sich auch gut eine Annullierung der Saison und einen Neustart erst im Sommer vorstellen könne.