Lena Overländer gewinnt den dritten Titel in Folge

Voerde. Die Voerderin Lena Overländer ist die einzige Spielerin, die alle bisherigen Deutschen Meisterschaften im Snowvolleyball gewonnen hat.

Dritter Triumph in Folge für Lena Overländer: Seit 2018 gibt es Deutsche Meisterschaften im Snowvolleyball, und in jedem Jahr gewann die Voerderin den Titel. Ihren Hattrick machte sie am Sonntag in Oberstaufen perfekt. Lena Overländer ist damit die einzige deutsche Spielerin, die bei allen Ausgaben der Snow-DM Gold gewinnen konnte.

Im Siegerteam waren neben Lena diesmal auch ihre Zwillingsschwester Sarah Overländer und Charlotta Werscheck, die beide mit Lena Overländer im vergangenen Jahr Deutscher Meister geworden sind. Alle drei spielen auch in der Halle für den TSV Bayer 04 Leverkusen in der 2. Bundesliga. Das neue Teammitglied hieß Constanze Bieneck (RPB Berlin).

Umweg über das Viertelfinale

Das neu formierte Team erwischte einen Bilderbuchstart ins Turnier. Im ersten Gruppenspiel gegen Foit/Hadzic/Hahn/Schubert aus Offenburg/Beiertheim siegten sie klar mit 2:0 (15:7, 15:8). Im zweiten Gruppenspiel hingegen fehlte der druckvolle Angriff. Viele Fehlaufgaben taten ihr Übriges. Trotzdem gingen die Sätze gegen Kolokotronis/Reich/Sallie/Schrieverhoff aus Frechen/Köln beim 0:2 denkbar knapp aus (16:18, 13:15).

Nach der Niederlage musste das Quartett den Umweg über das Viertelfinale nehmen. Eine Aufgabe, die sie gegen Sabrina Hasenfuß/Inga Kizele/Julia Reich/Vanessa Reich mit 2:0 (15:2, 15:7) aber souverän meisterten und den Weg in Richtung Gold ebneten.

Im Halbfinale stürzten sie anschließend die an Nummer eins gesetzten Michaela Bertalanitsch/Mira Heimrich/Sophia Kozlowski/Natascha Niemczyk mit 2:0 (21:19, 15:8) und gewannen auch ein spannendes Finale nach 0:1-Rückstand knapp mit 2:1 (9:15, 16:14, 15:13) gegen Jana Hoffmann/Sandra Peter/Ulrike Schemel/Silvia Sperl.

„Es war ein sehr interessantes Finale mit umkämpften Ballwechseln. Aber wir hatten zum Glück noch die längere Luft und haben es am Ende dann gut gemacht“, freute sich Snow-Queen Lena Overländer im Anschluss an den Sieg.