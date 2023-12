JSG Hiesfeld/Aldenrade fährt zum Final4 nach Köln

Die E-Jugend der JSG Hiesfeld/Aldenrade überzeugt der „Mini-EM“ in den heimischen Sporthallen der Gustav-Heinemann-Schule.

Dinslaken Die E-Jugend der JSG Hiesfeld/Aldenrade überzeugt der „Mini-EM“ in den heimischen Sporthallen der Gustav-Heinemann-Schule.

Die Hauptrunde der Mini-Handball-EM für E-Jugenden fand in den Sporthallen der Gustav-Heinemann-Schule in Hiesfeld statt. Sechs Mannschaften aus dem Gebiet des Handballverband Nordrhein trafen sich, um sich für das Final4 zu qualifizieren. Das Turnier begann mit dem Einmarsch der Nationen. Die Mannschaften wurden über das gesamte Turnier von Spielerinnen der weiblichen C-Jugend der gastgebenden JSG Hiesfeld/Aldenrade betreut, sie waren für die Gäste gleichzeitig Ansprechpartner für alle Fragen.

Es spielten: Niederlande = JSG Hiesfeld/Aldenrade; Rumänien = MTV Köln 1850; Schweiz = HSG Marienheide/Müllenbach; Montenegro = SV Freilingsdorf; Österreich = HSG Siebengebirge; Nordmazedonien = Bergische Panther.

Den Mannschaften merkte man zu Beginn die Nervosität an, die jungen Spieler:innen mussten auch eine Menge Eindrücke verarbeiten: Nationalhymnen vor dem Spiel und eine sehr gut gefüllte Sporthalle, die mit ihrer Lautstärke alle Teilnehmenden unterstützten. Im Modus Jeder gegen Jeden des hervorragend organisierten Turniers sicherten sich am Ende die gastgebende JSG Hiesfeld/Aldenrade sowie die HSG Siebengebirge die Fahrkarten nach Köln. Das Final-4-Turnier findet am 14. Januar 2024 beim MTV Köln statt.

Auf dem Weg dorthin besiegte die E-Jugend der JSG Hiesfeld-Aldenrade bei ihrer Mini-EM den MTV Köln (10:7), HSG Marienheide/Müllenbach (10:8), SV Frielingsdorf (10:4) und die Bergischen Panther (9:4). Einzig der bärenstarken HSG Siebengebirge mussten sich die Gastgeber mit 4:17 geschlagen geben.

