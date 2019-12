HSG verpasst die Überraschung bei den Wölfen nur knapp

Dinslaken. Schlusslicht Hiesfeld/Aldenrade führt beim Spitzenreiter schon hoch, kann den Vorsprung aber nicht ins Ziel retten. Der Trainer hat Redebedarf.

Harry Mohrhoff hatte noch Redebedarf. Im Geräteraum der Sporthalle an der Krefelder Straße in Duisburg-Rheinhausen suchte der Trainer der HSG Hiesfeld/Aldenrade das Gespräch mit den Schiedsrichtern. Überzeugen konnte Mohrhoff Bernd und Rainer Kückemanns nicht. Die beiden Referees machten sich lächelnd auf den Weg in die Kabine. Dem Gästecoach war das Lächeln hingegen vergangen. Nicht nur weil die Unparteiischen aus seiner Sicht in der entscheidenden Phase ein paar Pfiffe für seinen Handball-Oberligisten unterlassen hatten, sondern vor allem weil die HSG beim 22:23 (14:9) gegen die gastgebenden Wölfe Nordrhein einen Überraschungscoup nur ganz knapp verpasst hatte.